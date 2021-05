Phil Mickelson gaat als leider slotdag PGA Championship in

08:45

08 uur 45. Phil Mickelson gaat als leider slotdag in, schrijft hij geschiedenis? De Amerikaan Phil Mickelson heeft alleen de leiding genomen op de 3e dag. De 5-voudige majorwinnaar kwam rond in 70 slagen. Hij maakte zaterdag een zinderende start met 4 birdies op de eerste 7 holes. Na nog een birdie op hole 10 moest hij op de holes 12 en 13 een bogey en dubbele bogey noteren, nadat hij op hole 13 een bal in het water zag verdwijnen. De linkshandige Mickelson, die in 2005 het PGA Championship won, bracht zijn totaalscore op 209 slagen, 7 onder par. Hij telt 1 slag meer dan zijn landgenoot Brooks Koepka, de winnaar van het toernooi in 2018 en 2019, die ook in 70 slagen rondkwam. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, de 2e van 2017, moest op dag 3 vrede nemen met 72 slagen en zakte van 1 naar 3. Als Mickelson, een 44-voudige PGA Tour-winnaar, standhoudt, wordt hij met zijn 50 jaar de oudste winnaar in de PGA Championship-geschiedenis. De Amerikaan Julius Boros, die zich de beste toonde in 1968, won het toernooi namelijk toen hij 48 jaar was. .