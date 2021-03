06:53 06 uur 53. Thomas Pieters eindigt 15e. Thomas Pieters kon zijn sterke eerste rondes niet evenaren in het weekend. De Belg ging van de 25e naar de 5e plaats op dag 2, maar moest na een 11e plek in ronde 3 finaal vrede nemen met de 15e plaats. De 29-jarige Belg eindigde met een rondje in 70 slagen, goed voor een totaal van 11 onder par. Op de slotdag zette hij 3 birdies en 1 bogey neer. . Thomas Pieters eindigt 15e Thomas Pieters kon zijn sterke eerste rondes niet evenaren in het weekend. De Belg ging van de 25e naar de 5e plaats op dag 2, maar moest na een 11e plek in ronde 3 finaal vrede nemen met de 15e plaats.

De 29-jarige Belg eindigde met een rondje in 70 slagen, goed voor een totaal van 11 onder par. Op de slotdag zette hij 3 birdies en 1 bogey neer.

06:46 06 uur 46. Branden Grace wint met eagle-birdie-finish maand na coronadood vader. De 32-jarige Zuid-Afrikaan Branden Grace won met zijn beste rondje van het weekend. Na 67, 68 en 68 slagen kwam hij zondag rond in 66 slagen, waarmee hij 19 onder par eindigde. Hij finishte fenomenaal met een eagle op hole 17 en een birdie op hole 18. Zo eindigde hij met 1 slag minder dan de Venezolaan Jhonattan Vegas, die met 65 slagen nog beter deed op de slotdag. Op 3 slagen eindigde het duo Grayson Murray en de lokale golfer Rafael Campos samen tweede. Murray en Campos gingen ook samen als leider de slotdag in. Het was een emotionele overwinning voor Grace, want 5 weken geleden overleed zijn vader, nadat hij een maand tegen corona gevochten had. "Vanochtend had ik tranen in de ogen, toen ik met mijn vrouw in de auto zat. Het was een emotionele dag, ik dacht heel vaak aan hem. Vooral bij de laatste tee. Ik wist dat hij naar mij keek en mijn gids was." Voor Grace was het zijn 2e titel op de PGA Tour, zijn 13e allround.

Zo eindigde hij met 1 slag minder dan de Venezolaan Jhonattan Vegas, die met 65 slagen nog beter deed op de slotdag. Op 3 slagen eindigde het duo Grayson Murray en de lokale golfer Rafael Campos samen tweede. Murray en Campos gingen ook samen als leider de slotdag in.



Het was een emotionele overwinning voor Grace, want 5 weken geleden overleed zijn vader, nadat hij een maand tegen corona gevochten had. "Vanochtend had ik tranen in de ogen, toen ik met mijn vrouw in de auto zat. Het was een emotionele dag, ik dacht heel vaak aan hem. Vooral bij de laatste tee. Ik wist dat hij naar mij keek en mijn gids was." Voor Grace was het zijn 2e titel op de PGA Tour, zijn 13e allround.

10:32 10 uur 32. Thomas Pieters valt net uit top 10 op dag 3. Thomas Pieters heeft in Rio Grande zijn minste ronde van de Puerto Rico Open gedraaid: hij kwam in de 3e ronde rond in 71 slagen, 1 onder par, na 3 birdies en 2 bogeys. Daarmee valt de 29-jarige Belg uit de top 5 en zelfs uit de top 10: hij is 11e op 5 slagen van de leiders. De Amerikaan Greyson Murray en thuisgolfer Rafael Campos delen de leiding met elk 14 slagen onder par.

De Amerikaan Greyson Murray en thuisgolfer Rafael Campos delen de leiding met elk 14 slagen onder par.



10:43 10 uur 43. Pieters komt de top 5 binnen. Thomas Pieters heeft in zijn tweede ronde in Puerto Rico nog beter gedaan dan in zijn eerste ronde. Met 67 slagen bleef hij 5 onder par na een foutloze tweede dag. Onze landgenoot is daardoor opgerukt naar de vijfde plaats, op amper drie slagen van de Amerikaanse leider Brandon Wu.

Onze landgenoot is daardoor opgerukt naar de vijfde plaats, op amper drie slagen van de Amerikaanse leider Brandon Wu.

