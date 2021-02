Thomas Pieters richt zijn blik weer op VS: "Ik wil kaart voor PGA Tour"

Thomas Pieters speelt deze week in Puerto Rico op de Amerikaanse PGA Tour. En daar zit een plan achter, zegt de golfer in een interview met Guillaume Van Stighelen op wearematchplay.com: "Deze deelname maakt deel uit van mijn langetermijn plan."

"Ik wil meer spelen in de Verenigde Staten", bekent Pieters, die in de VS golf speelde in het universiteitscircuit. "En om mijn kaart voor de PGA Tour te verzekeren, moet ik zeker 6 of 7 toernooien spelen dankzij uitnodigingen."

"Ik moet evenveel rankingpunten behalen als de nummer 150 in de VS. Er zijn natuurlijk ook andere manieren, zoals goed spelen op de 4 majors. Met een zege in Puerto Rico ben ik zeker van mijn kaart op de PGA Tour voor een jaar."

"Door het slechte weer in België ben ik niet goed voorbereid, maar ik kijk ernaar uit om weer te spelen. Bovendien ben ik heel geliefd op het toernooi in Puerto Rico, daar houd ik van." Het niveau, het prijzengeld en de punten voor de wereldranglijst zijn hoger op de PGA Tour dan op de European Tour.