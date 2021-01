14:50 14 uur 50. Pieters en Colsaerts eindigen in achtergrond. Thomas Pieters, die op de 2e hole in de fout ging, putte op de 6 volgende holes 3 birdies. Daarmee stond hij even in de top 10. Maar op de 9e hole moest hij een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Aan het einde van zijn ultieme ronde incasseerde onze landgenoot nog 3 bogeys incasseren. Door een ronde van 3 over par eindigde Pieters op een gedeelde 41e plaats. Colsaerts putte tijdens zijn slotronde drie birdies weg en moest ook drie bogeys op zijn kaart schrijven. De 38-jarige Brusselaar moest nog vier plaatsen inleveren en eindigde met zijn ronde van 72 slagen op een gedeelde 46e stek. Colsaerts putte tijdens zijn slotronde 3 birdies weg en moest ook 3 bogeys op zijn kaart schrijven. Goed voor de 45e plaats. . Pieters en Colsaerts eindigen in achtergrond Thomas Pieters, die op de 2e hole in de fout ging, putte op de 6 volgende holes 3 birdies. Daarmee stond hij even in de top 10. Maar op de 9e hole moest hij een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Aan het einde van zijn ultieme ronde incasseerde onze landgenoot nog 3 bogeys incasseren. Door een ronde van 3 over par eindigde Pieters op een gedeelde 41e plaats.

14:48 14 uur 48. Engelsman Hatton blaast tegenstand weg. De overwinning in Abu Dhabi ging naar de Engelsman Tyrrell Hatton, die met een sublieme laatste ronde van 66 slagen de tegenstand met 4 slagen achter zich liet. De Noord-Ier Rory McIlroy moest na een slotronde van 72 slagen tevreden zijn met de 3e plaats.

De Noord-Ier Rory McIlroy moest na een slotronde van 72 slagen tevreden zijn met de 3e plaats.

17:07 17 uur 07. Pieters en Colsaerts boeken beetje winst. Thomas Pieters begint morgen net buiten de top 15 aan de slotdag van het prestigieuze toernooi in Abu Dhabi. Met 3 birdies en 1 bogey in zijn derde ronde rukte Pieters op van plaats 22 naar plaats 16. Hij telt 7 slagen meer dan leider McIlroy. Ook Nicolas Colsaerts maakte progressie. Colsaerts zag 5 birdies in de hole verdwijnen, maar moest ook 2 bogeys en 1 dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn ronde van 71 slagen, 1 onder par, maakte hij 8 plaatsen winst.

Ook Nicolas Colsaerts maakte progressie. Colsaerts zag 5 birdies in de hole verdwijnen, maar moest ook 2 bogeys en 1 dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn ronde van 71 slagen, 1 onder par, maakte hij 8 plaatsen winst.



17:04 17 uur 04. McIlroy grijpt de macht. Rory McIlroy heeft de leidersplaats opnieuw opgeëist in Abu Dhabi. Hij wordt op de hielen gezeten door de Engelsen Tyrell Hatton en Tommy Fleetwood. De top 3 illustreert hoe sterk bezet het toernooi in Abu Dhabi is: McIllroy (WR-6), Hatton (WR-9) en Fleetwood (WR-19) staan allemaal in de top 20 van de wereldranglijst.

08:55 08 uur 55. Pieters en Colsaerts spelen 2 finaleronden. Thomas Pieters doorliep de 2e ronde in 71 slagen, 1 onder par. Onze landgenoot putte 3 birdies weg en ging 2 keer in de fout. In de tussenstand telt hij 7 slagen meer dan leider Tyrrell Hatton. Colsaerts zette net als Pieters een ronde neer van 71 slagen na 5 birdies en 3 bogeys. Daarmee schoof Colsaerts op van de 60e naar een gedeelde 50e plaats.

Colsaerts zette net als Pieters een ronde neer van 71 slagen na 5 birdies en 3 bogeys. Daarmee schoof Colsaerts op van de 60e naar een gedeelde 50e plaats.

08:54 08 uur 54. Thomas Detry stoot niet door, ook Justin Thomas sneuvelt. Voor Thomas Detry zit het toernooi erop. Na een openingsronde van 74 slagen miste hij bij aanvang van zijn 2e ronde compleet zijn start. Met 2 dubbele bogeys op de eerste 3 holes werd hij verwezen naar het dal van het klassement. Detry putte nog 2 birdies weg maar moest ook nog 2 bogeys incasseren. De 119e plaats is het verdict. De Amerikaan Justin Thomas, nummer 3 van de wereld, redde het evenmin. Hij strandde op de 67e plaats en telde een slag te veel om er in de eindfase bij te zijn.

De Amerikaan Justin Thomas, nummer 3 van de wereld, redde het evenmin. Hij strandde op de 67e plaats en telde een slag te veel om er in de eindfase bij te zijn.

09:44 09 uur 44. Pieters staat 15e na ronde 1. Nadat de mist wat weggetrokken was konden de 3 Belgen vanmorgen hun 1e ronde afwerken in Abu Dhabi. Thomas Pieters kwam het best uit de verf en klom met 3 onder par van plek 32 naar 15. Op 5 slagen van leider Rory McIlroy. Nicolas Colsaerts (60e) en Thomas Detry (100e) staan voor een inhaalrace.

Thomas Pieters kwam het best uit de verf en klom met 3 onder par van plek 32 naar 15. Op 5 slagen van leider Rory McIlroy. Nicolas Colsaerts (60e) en Thomas Detry (100e) staan voor een inhaalrace.