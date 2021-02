14:11 Het toernooi ligt Johnson. 14 uur 11. Het toernooi ligt Johnson Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1358393335518527490

14:08 14 uur 08. Pieters sluit af op plaats 10. Thomas Pieters heeft het golftoernooi in Saudi-Arabië afgesloten met een sterke slotronde. Hij kwam binnen in 66 slagen. Door dat rondje springt de Belg van plaats 23 naar plaats 10. Thomas Detry vinden heel wat verder in de stand pas terug. Hij klom nog naar een gedeelde 53e plek. De zege was voor Dustin Johnson. De Amerikaan won overtuigend met twee slagen minder dan zijn achtervolgers. . Pieters sluit af op plaats 10 Thomas Pieters heeft het golftoernooi in Saudi-Arabië afgesloten met een sterke slotronde. Hij kwam binnen in 66 slagen. Door dat rondje springt de Belg van plaats 23 naar plaats 10. Thomas Detry vinden heel wat verder in de stand pas terug. Hij klom nog naar een gedeelde 53e plek.

14:00 14 uur .

07-02-2021 07-02-2021.

16:29 16 uur 29. Pieters stijgt, Detry zakt. Thomas Pieters heeft met een ronde van 68 slagen wat terreinwinst geboekt in Saudi-Arabië. Met drie birdies op de laatste 7 holes kon hij zijn zwakke tweede ronde doorspoelen. Hij prijkt nu op de 23e plek, met 7 slagen meer dan de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer 1 van de wereld. Thomas Detry kwam niet verder dan een ronde van 71 slagen. Met één slag over par verliest hij meteen 22 plaatsen in het klassement. Met 208 slagen op zijn scorekaart prijkt hij op een gedeelde 57e plaats. . Pieters stijgt, Detry zakt Thomas Pieters heeft met een ronde van 68 slagen wat terreinwinst geboekt in Saudi-Arabië. Met drie birdies op de laatste 7 holes kon hij zijn zwakke tweede ronde doorspoelen. Hij prijkt nu op de 23e plek, met 7 slagen meer dan de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer 1 van de wereld.



16:26 16 uur 26.

08:40 08 uur 40. Thomas Pieters en Thomas Detry overleven woelige tweede ronde. Thomas Pieters en Thomas Detry hebben allebei de cut gehaald van het toptoernooi in Saudi-Arabië. De Belgische golfspelers overleefden allebei een woelige tweede ronde, verstoord door een stevige regenbui. Pieters had 71 slagen nodig (tegenover 65 op de openingsdag) en zakte daardoor naar de 27e plaats. 8 plaatsen lager vinden we Thomas Detry terug. Hij werkte zijn tweede ronde af in 70 slagen (na 67 in de eerste ronde). De Nieuw-Zeelander Ryan Fox en de Schot Stephen Gallacher staan samen aan de leiding met 10 onder par. Nummer 1 van de wereld Dustin Johnson volgt op 1 slag van het duo. . Thomas Pieters en Thomas Detry overleven woelige tweede ronde Thomas Pieters en Thomas Detry hebben allebei de cut gehaald van het toptoernooi in Saudi-Arabië. De Belgische golfspelers overleefden allebei een woelige tweede ronde, verstoord door een stevige regenbui.

08:39 08 uur 39.

06-02-2021 06-02-2021.

21:11 21 uur 11. Thomas Pieters heeft zijn goeie eerste ronde niet kunnen doortrekken naar de tweede dag. In moelijkere omstandigheden en met een lange onderbreking door een onweer legde hij zijn ronde af in 71 slagen. Hij zakt zo van plaats 4 naar 24. Thomas Detry kon zijn ronde nog niet helemaal afwerken door de vertraging en invallende duisternis. Na 11 holes had onze landgnoot 10 pars en 1 birdie. Hij staat zo voorlopig op gelijke hoogte van Pieters. . Thomas Pieters heeft zijn goeie eerste ronde niet kunnen doortrekken naar de tweede dag. In moelijkere omstandigheden en met een lange onderbreking door een onweer legde hij zijn ronde af in 71 slagen. Hij zakt zo van plaats 4 naar 24. Thomas Detry kon zijn ronde nog niet helemaal afwerken door de vertraging en invallende duisternis. Na 11 holes had onze landgnoot 10 pars en 1 birdie. Hij staat zo voorlopig op gelijke hoogte van Pieters.

17:56 17 uur 56.

17:54 Dienstmededeling:. 17 uur 54. Dienstmededeling:

05-02-2021 05-02-2021.

18:44 18 uur 44. Pieters schiet goed uit de startblokken. Thomas Pieters lijkt de goeie vorm te pakken te hebben in Saudi-Arabië. Na de eerste ronde prijkt onze landgenoot in de top 5. Pieters, die op hole 10 van start ging, putte een birdie weg op hole 12 waarna hij op hole 13 in de fout ging met een bogey. Onze landgenoot, die vorig jaar derde werd, maakte dat nog helemaal goed. Hij putte nog 5 birdies weg en mocht zo een score van 65, 5 onder par, opschrijven. . Pieters schiet goed uit de startblokken Thomas Pieters lijkt de goeie vorm te pakken te hebben in Saudi-Arabië. Na de eerste ronde prijkt onze landgenoot in de top 5. Pieters, die op hole 10 van start ging, putte een birdie weg op hole 12 waarna hij op hole 13 in de fout ging met een bogey. Onze landgenoot, die vorig jaar derde werd, maakte dat nog helemaal goed. Hij putte nog 5 birdies weg en mocht zo een score van 65, 5 onder par, opschrijven.



18:43 18 uur 43. Detry in top 20. Detry liep ondanks wat problemen met zijn afslag met 3 birdies een foutloze ronde van 67 slagen waarmee hij dag 1 afsloot op een gedeelde 17e plaats. Daarmee verkeert hij onder meer in het gezelschap van Dustin Johnson, de nummer 1 van de wereld die het toernooi in 2019 op zijn palmares schreef. . Detry in top 20 Detry liep ondanks wat problemen met zijn afslag met 3 birdies een foutloze ronde van 67 slagen waarmee hij dag 1 afsloot op een gedeelde 17e plaats. Daarmee verkeert hij onder meer in het gezelschap van Dustin Johnson, de nummer 1 van de wereld die het toernooi in 2019 op zijn palmares schreef.



18:40 De tussenstand:. 18 uur 40. De tussenstand:

18:39 18 uur 39. David Horsey is de leider na de eerste ronde. De Engelsman evenaarde met een ronde in 61 slagen het baanrecord van Dustin Johnson. . David Horsey is de leider na de eerste ronde. De Engelsman evenaarde met een ronde in 61 slagen het baanrecord van Dustin Johnson.

18:39 18 uur 39.

04-02-2021 04-02-2021.

09:04 09 uur 04.