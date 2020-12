Geen Belgen in de top 20 in Dubai, Rozner wint voor het eerst op European Tour

17:00 17 uur . Na een sterke 3e dag hebben de twee Thomassen op de slotdag toch weer wat terrein moeten prijsgeven. Detry zag zelfs nog een sterk gefinishte Nicolas Colsaerts naast hem komen postvatten. Ook de Engelsman Andy Sullivan had een mindere laatste dag. Hij begon aan het laatste rondje als leider, maar hij moest uiteindelijk nog de 2e plaats delen met 3 collega's. De zege ging uiteindelijk naar de Fransman Antoine Rozner, zijn eerste op de European Tour. In de laatste 8 holes ging hij met 4 birdies en 1 eagle op en over de tegenstand. . Na een sterke 3e dag hebben de twee Thomassen op de slotdag toch weer wat terrein moeten prijsgeven. Detry zag zelfs nog een sterk gefinishte Nicolas Colsaerts naast hem komen postvatten.

15:45 15 uur 45. Pieters swingt naar een plek in de top 20. De Belgen hebben er een goede 3e ronde opzitten in Dubai. Thomas Pieters golft standvastig en bekleedt met een score van 68 een gedeelde 19e plaats in de stand. Thomas Detry imponeerde en had slechts 66 slagen nodig voor zijn 18 holes. Met een score 6 onder par, stijgt de Belg van de 52e plaats naar een gedeelde 32e plek. Nicolas Colsaerts ziet de andere Belgen uitlopen. Met een score van 1 onder par, moet hij tevreden zijn met plaats 59 in de stand. . Pieters swingt naar een plek in de top 20 De Belgen hebben er een goede 3e ronde opzitten in Dubai. Thomas Pieters golft standvastig en bekleedt met een score van 68 een gedeelde 19e plaats in de stand.

16:40 16 uur 40. Belgen stoten alle 3 door. Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry hebben zich alle drie kunnen plaatsen voor de finaleronden. Na dag 2 staat Pieters 20e, met 9 onder par. Colsaerts (56e) en Detry (74e) mogen de komende dagen ook blijven meestrijden in Dubai. . Belgen stoten alle 3 door Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry hebben zich alle drie kunnen plaatsen voor de finaleronden. Na dag 2 staat Pieters 20e, met 9 onder par. Colsaerts (56e) en Detry (74e) mogen de komende dagen ook blijven meestrijden in Dubai.



16:39 16 uur 39. Colsaerts klimt, Detry zakt. Thomas Pieters zette na zijn openingsronde van 67 slagen een 2e ronde neer van 68 slagen. De viervoudige European Tour-winnaar zag 6 birdies in de hole verdwijnen en ging 2 keer in de fout. Pieters moest een plaats inleveren en sloot dag 2 af op een gedeelde 21e plaats. Nicolas Colsaerts, die na een matige 1e ronde van 72 slagen op een gedeelde 73e stek stond, deed het op dag 2 met een foutloze ronde van 67 slagen een pak beter. Detry liet 3 birdies en 3 bogeys optekenen, daardoor zakte hij van de 28e naar de 62e plaats. . Colsaerts klimt, Detry zakt Thomas Pieters zette na zijn openingsronde van 67 slagen een 2e ronde neer van 68 slagen. De viervoudige European Tour-winnaar zag 6 birdies in de hole verdwijnen en ging 2 keer in de fout. Pieters moest een plaats inleveren en sloot dag 2 af op een gedeelde 21e plaats.

