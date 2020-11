Thomas Pieters: "Blij dat de Olympische Spelen uitgesteld zijn"

"Niet rouwig om dat het jaar in het water is gevallen"

"Ik denk dat ik een van de weinige sporters ben die blij waren dat de Olympische Spelen werden uitgesteld", zegt Thomas Pieters (28) zonder enige schroom. "Toen we wisten dat mijn vriendin zwanger was, hebben we meteen naar de datum van de bevalling gekeken en die kwam wat ongelegen."

"Maar door de crisis is dat allemaal in zijn plooi gevallen. Geluk bij een ongeluk, zeg maar. Ik was er niet rouwig om dat het jaar in het water is gevallen. Ik kijk enorm uit naar volgend jaar. Want Tokio is echt wel iets dat met gele fluo aangeduid staat in mijn agenda."

Pieters is dus een hele tijd fulltime papa geweest en dat heeft hem ook wel dingen bijgebracht. "Als ik nu van de baan kom na een slechte dag is dat snel vergeten als je met je dochtertje kan facetimen. Een kind hebben plaatst alles in een ander perspectief en het doet je dingen meer relativeren."