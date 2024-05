LIVE: Opnieuw groen licht in Monaco na zware crash in openingsronde

Ook weer gerommel bij Alpine

Pierre Gasly en Esteban Ocon zullen nooit goed vrienden worden, zeker niet na de eerste ronde in Monaco. Ocon probeert zijn ploegmaat optimistisch in te halen in Portier, maar Gasly kan nergens heen. De Alpine van Ocon werd de lucht in gekatapulteerd. "Wat was hij van plan", sakkert Gasly. "Nu is mijn hele wagen beschadigd."