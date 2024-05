BEKIJK: zware crash met Perez en twee Haas-bolides legt GP van Monaco al in 1e ronde stil

Chaos in de eerste ronde van de GP van Monaco. Sergio Perez werd tegen de vangrails gekatapulteerd en schakelde met zijn Red Bull vervolgens de twee Haas-bolides uit. Er was maar liefst drie kwartier nodig om alle brokstukken op te ruimen.

Het GP-weekend in Monaco is er eentje om snel te vergeten voor Sergio Perez. De kwalificaties verliepen al rampzalig voor de Mexicaan van Red Bull, maar in de Grote Prijs werd het nog erger.

Al in de eerste ronde liet Perez weinig ruimte voor Kevin Magnussen. Een botsing was onvermijdelijk. De Red Bull werd dwars op het circuit gelanceerd, botste tegen de vangrails en schakelde de wagens van Magnussen en Niko Hülkenberg in één klap uit.

Meteen werd met de rode vlag gezwaaid, want het circuit lag bezaaid met brokstukken. Ook aan de beschadigde vangrail was heel wat werk, maar liefst 45 minuten om precies te zijn.

Ook Esteban Ocon is na 1 ronde al uitgeteld in Monaco. Hij probeerde in Portier al te optimistisch ploegmaat Pierre Gasly in te halen en werd de lucht in gekatapulteerd. Zijn kapotte ophanging kon niet meer tijdig worden hersteld. Zijn "vriendschap" met Gasly waarschijnlijk ook niet meer.

Carlos Sainz had dan weer meer geluk. De Ferrari moest naar de zijkant met een lekke band, maar de crash maakt het ongedaan voor de Spanjaard.