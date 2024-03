3 op een rij voor Max Verstappen? Volg vanaf 5 uur de GP van Australië

Ferrari - en dan vooral Carlos Sainz - heeft Max Verstappen uitgedaagd zaterdag in de kwalificaties in Australië. Kunnen ze de ongenaakbare Verstappen ook het vuur aan de schenen leggen in de GP?



"Ferrari is voorlopig erg snel", erkende Verstappen. "Het is afwachten hoe de verhoudingen zondag zullen zijn. Dat maakt het ergens wel leuk."



Sainz is terug na een blindedarmontsteking. "Ik kan bijna niet geloven dat ik op de eerste rij sta. Het is mooi dat we Red Bull kunnen uitdagen."