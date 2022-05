Max Verstappen slaat dubbelslag in Spanje na opgave Charles Leclerc

Eerst uit de bocht ...

Spektakel liet niet lang op zich wachten in de Grote Prijs van Spanje. In de eerste bocht kwam Lewis Hamilton met Kevin Magnussen in aanraking. Het onfortuinlijke duo werd meteen naar de achterhoede verwezen.

Hamilton baalde als een stekker en was klaar om de strijdbijl meteen te begraven. "We zouden deze motor beter sparen", vertelde hij aan zijn team.



Een begin van een geanimeerde race in Barcelona. Want niet veel later vlogen ook thuisrijder Carlos Sainz en Max Verstappen de grindbak in. In dezelfde bocht verloren beide rijders de controle over hun stuur.