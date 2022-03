18:21 18 uur 21. Verslag van Oostende - Groningen. Verslag van Oostende - Groningen

17:45 17 uur 45. Vier Belgische clubs winnen op zondag. Oostende heeft zijn start niet gemist in de Elite Gold groep. Tegen Groningen namen ze meteen de match in handen. Bij de rust was het 46-41, maar vooral in het derde quarter maakte Oostende het verschil. Topschutter was Keye Van Der Vuurst De Vries met 15 punten. Ook Antwerp won zijn eerste wedstrijd in de "gouden" groep. Zwolle was geen partij voor Antwerp. Aan de rust viel dat nog niet echt op met 50-44, maar na rust sloeg Antwerp een grote kloof. Eindstand: 102-70. In de Elite Silver hielp Tyrell Nelson Limburg United met 16 punten aan de zege tegen Weert. Brussels kon rekenen op topschutter Louis Hazard (15 punten) om Yoast United te kloppen. . Vier Belgische clubs winnen op zondag Oostende heeft zijn start niet gemist in de Elite Gold groep. Tegen Groningen namen ze meteen de match in handen. Bij de rust was het 46-41, maar vooral in het derde quarter maakte Oostende het verschil. Topschutter was Keye Van Der Vuurst De Vries met 15 punten.



Ook Antwerp won zijn eerste wedstrijd in de "gouden" groep. Zwolle was geen partij voor Antwerp. Aan de rust viel dat nog niet echt op met 50-44, maar na rust sloeg Antwerp een grote kloof. Eindstand: 102-70.



In de Elite Silver hielp Tyrell Nelson Limburg United met 16 punten aan de zege tegen Weert. Brussels kon rekenen op topschutter Louis Hazard (15 punten) om Yoast United te kloppen.

23:15 23 uur 15. Ook Bergen en Leuven maken succesvolle start in de Elite Gold. Bergen heeft vandaag Den Bosch met 88-85 verslagen in de eerste ronde van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalkampioenschap. In eigen huis draaide het een mindere beginfase knap om in een 43-41-voorsprong aan de rust. Vooral in het laatste kwart bleef het een kat- en muisspelletje om die voorsprong te consolideren. Ook Leuven won van Feyenoord (36-29 en 78-72) in de Elite Gold-groep. Joshua Heath en Jeroen van der List speelden een hoofdrol in de grensoverschrijdende partij tussen een Belgische en een Nederlandse ploeg. Heath hielp Leuven aan de overwinning met 14 punten en 8 rebounds, Van der List klokte af op 24 punten. In de Elite Silver groep had Aalst geen moeite om te winnen van Den Haag . Na een 27-3-monsterscore in het eerste kwart, wisten de Okapi met 98-40 te winnen. Paulius Valinskas domineerde met 18 punten. . Ook Bergen en Leuven maken succesvolle start in de Elite Gold Bergen heeft vandaag Den Bosch met 88-85 verslagen in de eerste ronde van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalkampioenschap. In eigen huis draaide het een mindere beginfase knap om in een 43-41-voorsprong aan de rust. Vooral in het laatste kwart bleef het een kat- en muisspelletje om die voorsprong te consolideren.

Ook Leuven won van Feyenoord (36-29 en 78-72) in de Elite Gold-groep. Joshua Heath en Jeroen van der List speelden een hoofdrol in de grensoverschrijdende partij tussen een Belgische en een Nederlandse ploeg. Heath hielp Leuven aan de overwinning met 14 punten en 8 rebounds, Van der List klokte af op 24 punten.

In de Elite Silver groep had Aalst geen moeite om te winnen van Den Haag. Na een 27-3-monsterscore in het eerste kwart, wisten de Okapi met 98-40 te winnen. Paulius Valinskas domineerde met 18 punten.

21:53 21 uur 53. Mechelen - Leiden 98-93 (rust: 42-38). Quarters: 28-18, 14-20, 29-26, 27-29 Topschutters Mechelen: Stephens (23), Alston (20), Brodeur (12), Waleson (12) Topschutters Leiden: De Jong (20), Midtgaard (14), Mikalauskas (13), Van Bree (13) Mechelen en Leiden zorgden voor een primeur, want zij werkten vanavond het eerste Belgisch-Nederlandse duel af in de grensoverschrijdende competitie. Na een blitzstart van Mechelen stond Leiden met de rust in zicht 12 punten in het krijt. Maar de Nederlanders persten er nog een sprintje uit en beperkten de schade tot 4 punten achterstand. Het punt van de wedstrijd kwam er op het einde van het 3e kwart: Alston gooide een buzzer beater binnen vanaf zijn eigen helft. Mechelen hield de voorsprong vast in een spannende slotfase: 98-93. . Mechelen - Leiden 98-93 (rust: 42-38) Quarters: 28-18, 14-20, 29-26, 27-29 Topschutters Mechelen: Stephens (23), Alston (20), Brodeur (12), Waleson (12) Topschutters Leiden: De Jong (20), Midtgaard (14), Mikalauskas (13), Van Bree (13) Mechelen en Leiden zorgden voor een primeur, want zij werkten vanavond het eerste Belgisch-Nederlandse duel af in de grensoverschrijdende competitie. Na een blitzstart van Mechelen stond Leiden met de rust in zicht 12 punten in het krijt. Maar de Nederlanders persten er nog een sprintje uit en beperkten de schade tot 4 punten achterstand. Het punt van de wedstrijd kwam er op het einde van het 3e kwart: Alston gooide een buzzer beater binnen vanaf zijn eigen helft. Mechelen hield de voorsprong vast in een spannende slotfase: 98-93.