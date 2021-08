LIVESTREAM: Ultraspannend! Kunnen de Belgian Cats voorbij Japan naar de halve finale?

We zitten precies op de kermis, want de driepuntregen blijft duren. Delaere brengt de Cats weer op voorsprong, de vermaledijde Miyazawa antwoordt meteen en daar blijft het niet bij: ook Hanne Mestdagh heeft een perfect shot in petto.

11 uur 43. We zitten precies op de kermis, want de driepuntregen blijft duren. Delaere brengt de Cats weer op voorsprong, de vermaledijde Miyazawa antwoordt meteen en daar blijft het niet bij: ook Hanne Mestdagh heeft een perfect shot in petto. .

Een domper, want Jana Raman hinkt naar de bank met een pijnlijke enkel. Billie Massey is haar vervangster.

11 uur 37. Raman misstapt zich. Een domper, want Jana Raman hinkt naar de bank met een pijnlijke enkel. Billie Massey is haar vervangster. .

Meesseman is nu niet meer af te stoppen. Ze maakt ruimte voor zichzelf en pakt dan uit met haar o zo kenmerkende jumpshot. 22 punten voor Meesseman en wat nog veel belangrijker is: 9 punten voorsprong voor de Cats.

11 uur 35. Meesseman is nu niet meer af te stoppen. Ze maakt ruimte voor zichzelf en pakt dan uit met haar o zo kenmerkende jumpshot. 22 punten voor Meesseman en wat nog veel belangrijker is: 9 punten voorsprong voor de Cats. .

Met een sublieme prestatie hebben de Cats hun krappe voorsprong uitgebouwd tot een kloofje van 7 punten. Emma Meesseman nam haar ploeg op sleeptouw met twaalf punten in dit kwart. Mogen we beginnen dromen?

11 uur 32. Einde derde kwart: 61-68 voor Cats. Met een sublieme prestatie hebben de Cats hun krappe voorsprong uitgebouwd tot een kloofje van 7 punten. Emma Meesseman nam haar ploeg op sleeptouw met twaalf punten in dit kwart. Mogen we beginnen dromen? .

Terwijl onze vijf basisspeelsters even rust krijgen, geeft Vanloo haar visitekaartje af. Lang kan ze niet vieren, want Miyazawa heeft haar vizier weer scherp afgesteld. De Japanners komen dichterbij tot op 5 punten.

11 uur 24. Terwijl onze vijf basisspeelsters even rust krijgen, geeft Vanloo haar visitekaartje af. Lang kan ze niet vieren, want Miyazawa heeft haar vizier weer scherp afgesteld. De Japanners komen dichterbij tot op 5 punten. .

11:21

11 uur 21. Krik krak, verdediging op slot. Japan is de wanhoop even nabij. Onder geen enkel beding vinden ze een gaatje in de defensie van de Cats. Het noopt de Aziaten tot een wanhoopspoging. Aan de overzijde kan Raman de voorsprong nog groter maken, maar in haar enthousiasme draait haar lay-up uit de korf. .