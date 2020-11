Oostende is aan de competitie begonnen met een overwinning tegen Charleroi. De uitblinker bij Oostende was de jonge Serviër Mario Nakic . Hij was goed voor 25 punten, 9 rebounds en 2 assists en miste slechts 3 van zijn pogingen (7/8 tweepunters, 3/4 driepunters en 2/3 vrije worpen). Nakic wordt gehuurd van Real Madrid.

23:18

23 uur 18. Mentaal doet dit deugd. In de EuroCup leren we veel, maar het werd tijd dat we nog eens konden winnen. Er is nog veel werk aan de winkel, vooral defensief. Vince Kesteloot (Antwerp Giants).