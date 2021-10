LIVESTREAM: Zilver voor Kenny De Ketele op het WK baanwielrennen

19:26

19 uur 26. Het verhaal van de puntenkoers. De afscheidnemende Kenny De Ketele heeft gevochten voor wat hij waard was. De 36-jarige pistier trok meteen ten aanval in Roubaix en lag al snel een ronde voor, met 20 punten bonus. De Ketele beschikte over superbenen, want nog voor halfweg dubbelde hij opnieuw het gros van het pak. Slechts een man kon in zijn spoor blijven: thuisrijder en kersvers Europees kampioen Benjamin Thomas. In de slotrondes moest De Ketele zich gewonnen geven tegen de 10 jaar jongere Fransman. Thomas beschikte in de finale over een tikje meer energie en maakte zo het verschil in een beklijvend duel. Zondag sluit De Ketele het WK af. Dan rijdt hij samen met Robbe Ghys de ploegkoers in Roubaix. .