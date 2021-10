Tuur "Tranen" Dens en Lotte "Gevloekt" Kopecky pakken WK-zilver

WK-debutant Dens (21) in tranen: "Zilver is niet te geloven"

In zijn eerste WK bij de grote jongens gaf Tuur Dens meteen zijn visitekaartje af. De jongeling reed een knappe scratch, beloond met een zilveren plak. Na 60 ronden (15 km) was enkel de Fransman Donavan Grondin voor eigen volk beter in de sprint.



Dens reed een uitgekookte wedstrijd. Hij was even op de vlucht met een Oostenrijker, maar reed voor de rest goed op het voor- of middenplan. In de laatste ronden schoof Dens gepast naar voren.



De Amerikaan Gavin Hoover probeerde solo naar het goud te rijden, maar hij stuikte in elkaar. De rest ging er nog over. Dens volgde goed in het zog van Grondin. Die was te sterk, maar Dens was sterk genoeg om niemand meer over zich te laten komen. Knap zilver voor de jonge debutant. Het brons was voor de Brit Rhys Britton.





Dens kan wel uit de voeten in de scratch: bij de vorige 2 EK's voor beloften was hij goed voor brons in 2020 en zilver in 2021 op de afstand.