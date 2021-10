13:16 13 uur 16. Degrendele werd 3e in haar reeks. Degrendele werd 3e in haar reeks

13:15 13 uur 15. Herkansingen voor Degrandele. Nicky Degrendele heeft zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de tweede ronde in de keirin. De wereldkampioene van 2018 werd 3e in haar reeks, wat wel volstaat voor de herkansingen. Die komen er over een goed kwartier al aan.

10:37 10 uur 37. Hesters sluit het rijtje. Jules Hesters is straks de laatste Belg die in actie komt op dit WK. De 22-jarige Hesters rijdt om 16.33 u de afvalling, meteen ook het laatste nummer op dit WK.

10:32 10 uur 32. Afscheid in schoonheid voor De Ketele? Kenny De Ketele veroverde vrijdag al zilver in de puntenkoers. Vandaag komt hij opnieuw in actie in de ploegkoers. Op het voorbije EK was De Ketele aan de zijde van Lindsay De Vylder goed voor zilver, vandaag krijgt hij het gezelschap van Robbe Ghys. Kan De Ketele op zijn laatste WK nog een extra medaille sprokkelen? De ploegkoers gaat om 14.51 u van start.

10:27 10 uur 27. Wat heeft Kopecky nog in de tank? Lotte Kopecky heeft op dit WK al twee keer zilver veroverd, in de afvalling en in de omnium. Vandaag heeft ze de kans om er nog eentje bij te doen in de puntenkoers. Afspraak om 13.50 u.

10:24 10 uur 24. Degrendele in keirin. Nicky Degrendele is de eerste Belgische die vandaag in actie komt. De 25-jarige Degrendele tankte op het recente EK vertrouwen met een 5e plaats in de keirin. Kan ze straks nog eens knallen zoals in 2018, toen ze verrassend de wereldtitel pakte? De ontknoping in de keirin is om 16.17 u.

