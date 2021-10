EK baanwielrennen: De Ketele eindigt 7e in puntenkoers na dol slot

19:40 19 uur 40. Mylène de Zoete gaat onderuit en zorgt voor zware val: “Deze afvalling is vervloekt”. Mylène de Zoete gaat onderuit en zorgt voor zware val: “Deze afvalling is vervloekt”

19:35 19 uur 35. Katrijn De Clercq ligt er al als 3e uit op de afvalling. Katrijn De Clercq ligt er al als 3e uit op de afvalling

19:34 19 uur 34. De Clercq snel uitgeschakeld. Ai, Katrijn De Clercq moet snel afhaken. Ze vliegt er als 3e uit en eindigt zo op de 17e plaats. . De Clercq snel uitgeschakeld Ai, Katrijn De Clercq moet snel afhaken. Ze vliegt er als 3e uit en eindigt zo op de 17e plaats.

19:25 19 uur 25. Zwitserse tikt achterwiel De Clercq aan en valt. Zwitserse tikt achterwiel De Clercq aan en valt

19:24 19 uur 24. Nu: afvalling met Katrijn De Clercq. Katrijn De Clercq (19) staat klaar voor de afvalling. Hoe zit de afvalling in mekaar? In de uithoudingswedstrijd valt bij elke sprint een renster af. De laatste die overeind blijft, wint. . Nu: afvalling met Katrijn De Clercq Katrijn De Clercq (19) staat klaar voor de afvalling.

Hoe zit de afvalling in mekaar? In de uithoudingswedstrijd valt bij elke sprint een renster af. De laatste die overeind blijft, wint.



19:07 19 uur 07. Herbekijk de puntenkoers op het EK baanwielrennen met winst voor Fransman Thomas. Herbekijk de puntenkoers op het EK baanwielrennen met winst voor Fransman Thomas

19:06 19 uur 06. De Ketele eindigt 7e in puntenkoers. Na een finale van de puntenkoers om duimen en vingers af te likken heeft de Fransman Benjamin Thomas het goud gepakt. De Franse kampioen tijdrijden was de sterkste man in de koers en liet dat herhaaldelijk zien. Thomas totaliseerde 81 punten, de Portugees Iuri Leitao haalde zilver (61 ptn), de Rus Vlas Sjitsjkin brons (57). Kenny De Ketele eindigde 7e met 39 punten. Hij reed een opvallende 2e koershelft, die hem bijna nog een medaille bracht, maar dat lukte net niet. . De Ketele eindigt 7e in puntenkoers Na een finale van de puntenkoers om duimen en vingers af te likken heeft de Fransman Benjamin Thomas het goud gepakt. De Franse kampioen tijdrijden was de sterkste man in de koers en liet dat herhaaldelijk zien. Thomas totaliseerde 81 punten, de Portugees Iuri Leitao haalde zilver (61 ptn), de Rus Vlas Sjitsjkin brons (57).



19:05 19 uur 05. De Ketele komt net tekort voor een nieuwe winstronde in het slot, en grijpt zo naast brons. De Ketele komt net tekort voor een nieuwe winstronde in het slot, en grijpt zo naast brons

19:05 19 uur 05. Ultieme poging De Ketele strandt. 40 km, 160 ronden, 16 sprints (5, 3, 2, 1 punten), dat was de opdracht. Al snel pakte een 6-tal renners een ronde (met daar al de medaillewinnaars bij), goed voor 20 bonuspunten. De Ketele kwam in de eerste wedstrijdhelft amper tot scoren. Halfweg kon hij ook een bonusronde pakken, maar ondertussen hadden Thomas en co al een dubbele ronde gepakt. Daarom had De Ketele, die op de 9e plaats lag, nog een bonusronde nodig om in aanmerking te komen voor de medailles. Hij probeerde het een paar keer, op 13 ronden van het einde viel het even stil en pakte hij een halve baan met de Pool Staniszewski als kompaan. De alles-of-nietspoging draaide uit op niets. De twee naderden tot op 40 meter, maar kregen het gat met het peloton niet dicht. In de slotspurt pakte De Ketele nog 6 dubbele punten, goed voor een totaal van 39 punten en een 7e plaats. . Ultieme poging De Ketele strandt 40 km, 160 ronden, 16 sprints (5, 3, 2, 1 punten), dat was de opdracht. Al snel pakte een 6-tal renners een ronde (met daar al de medaillewinnaars bij), goed voor 20 bonuspunten.



18:43 18 uur 43. De Ketele heeft ook een winstronde beet, maar blijft nog ver van de medailles. De Ketele heeft ook een winstronde beet, maar blijft nog ver van de medailles

18:23 18 uur 23. Al meteen een winstronde voor 6 renners, De Ketele zit er niet bij. Al meteen een winstronde voor 6 renners, De Ketele zit er niet bij

18:01 18 uur 01. 18.15u finale puntenkoers. Kenny De Ketele doet een gooi naar goud in de puntenkoers. Er moeten 160 rondjes gedraaid worden, goed voor 40 km. Er zijn 16 sprints, waarbij 5, 3, 2 en 1 punten te verdienen zijn. De slotsprint verdubbelt de punten. Pak je een bonusronde, dan krijg je er 20 punten bij. Wordt je op een ronde gereden, dan verlies je 20 punten. . 18.15u finale puntenkoers Kenny De Ketele doet een gooi naar goud in de puntenkoers. Er moeten 160 rondjes gedraaid worden, goed voor 40 km. Er zijn 16 sprints, waarbij 5, 3, 2 en 1 punten te verdienen zijn. De slotsprint verdubbelt de punten.



15:28 15 uur 28. Nicky Degrendele out in de 1/8e finales. Het vervolg van het sprinttoernooi gaat voort zonder Nicky Degrendele. Ze was in haar 1/8e finale amper 0"031 trager dan de Britse Sophie Capewell, maar stoot dus niet door naar de kwartfinales. . Nicky Degrendele out in de 1/8e finales Het vervolg van het sprinttoernooi gaat voort zonder Nicky Degrendele. Ze was in haar 1/8e finale amper 0"031 trager dan de Britse Sophie Capewell, maar stoot dus niet door naar de kwartfinales.

15:25 15 uur 25. Kenny De Ketele naar de finale. Kenny De Ketele heeft zijn reeks van de puntenkoers gewonnen. Onze landgenoot komt vanavond dus in actie tijdens de finale. . Kenny De Ketele naar de finale Kenny De Ketele heeft zijn reeks van de puntenkoers gewonnen. Onze landgenoot komt vanavond dus in actie tijdens de finale.

