Belgische vrouwen kampen om brons, rivaal Frankrijk om goud

18:41 18 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:40 18 uur 40. Belgische vrouwen strijden om brons, rivaal Frankrijk om goud. De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg heeft zich geplaatst voor de kleine finale (om het brons), maar concurrent Frankrijk in de strijd om Tokio rijdt de finale. Gisteren kwalificeerden D'hoore, Kopecky, Bossuyt en De Clercq zich als 5e met 4'28"08. Vandaag in de 1e ronde tegen Duitsland werd juniore De Clercq vervangen door Croket. Met 4'23"305 waren de Belgen beduidend sneller. Dat was de 3e tijd, ze rijden tegen Canada (4'23"501) om het brons. Frankrijk zette met 4'22"822 de 2e tijd neer en mag de finale rijden tegen de VS (4'18'783). . Belgische vrouwen strijden om brons, rivaal Frankrijk om goud De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg heeft zich geplaatst voor de kleine finale (om het brons), maar concurrent Frankrijk in de strijd om Tokio rijdt de finale. Gisteren kwalificeerden D'hoore, Kopecky, Bossuyt en De Clercq zich als 5e met 4'28"08. Vandaag in de 1e ronde tegen Duitsland werd juniore De Clercq vervangen door Croket. Met 4'23"305 waren de Belgen beduidend sneller. Dat was de 3e tijd, ze rijden tegen Canada (4'23"501) om het brons. Frankrijk zette met 4'22"822 de 2e tijd neer en mag de finale rijden tegen de VS (4'18'783).

18:39 18 uur 39. België eindigt achter Frankrijk. België strijdt met Frankrijk om een ticket voor Tokio. België staat 8e op de ranking, Frankrijk 9e op 130 punten van België. In Milton zal Frankrijk dus meer punten verdienen dan België. Na Milton is er nog het WK in Berlijn (26/2-1/3) en dan wordt de ranking afgesloten. . België eindigt achter Frankrijk België strijdt met Frankrijk om een ticket voor Tokio. België staat 8e op de ranking, Frankrijk 9e op 130 punten van België. In Milton zal Frankrijk dus meer punten verdienen dan België. Na Milton is er nog het WK in Berlijn (26/2-1/3) en dan wordt de ranking afgesloten.

18:29 18 uur 29. Milton is 6e en laatste WB-manche van 2019-2010. Van donderdag tot zondag is Milton het toneel voor de slotmanche van de wereldbeker baanwielrennen. Er zijn alleen Belgische vrouwen in Canada. Nicky Degrendele doet de sprint, Shari Bossuyt, Gilke Croket, Katrijn De Clercq, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zijn er voor de achtervolging. De Belgische vrouwenploeg maakt nog kans op een ticket voor Tokio. Het staat nu in de top 8 van de wereld, 130 punten voor nummer 9 Frankrijk. De top 8 mag naar de Spelen. De ranking wordt afgesloten na het WK begin maart. . Milton is 6e en laatste WB-manche van 2019-2010 Van donderdag tot zondag is Milton het toneel voor de slotmanche van de wereldbeker baanwielrennen. Er zijn alleen Belgische vrouwen in Canada. Nicky Degrendele doet de sprint, Shari Bossuyt, Gilke Croket, Katrijn De Clercq, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zijn er voor de achtervolging. De Belgische vrouwenploeg maakt nog kans op een ticket voor Tokio. Het staat nu in de top 8 van de wereld, 130 punten voor nummer 9 Frankrijk. De top 8 mag naar de Spelen. De ranking wordt afgesloten na het WK begin maart.

10:53 10 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-01-2020 24-01-2020.