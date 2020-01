Achtervolgingsploeg jaagt in Canada op olympisch ticket: "Elke race doen we er seconde af"

De Belgische vrouwen staan in de top 8 van de wereld bij de ploegenachtervolging, goed voor een ticket naar Tokio. De wedstrijd in Milton is een van de laatste kansen om punten te sprokkelen met het oog op de Olympische Spelen.

In het baanwielrennen valt binnenkort het doek over welke landen naar de Spelen gaan. Op 1 maart, de laatste dag van het WK in Berlijn, eindigt de termijn waarin punten te verdienen zijn voor de olympische kwalificatie.

D'hoore: "We rijden elke wedstrijd sneller"

Jolien D'hoore heeft zin om te knallen in de ploegenachtervolging: "We genieten ervan om in ploeg te rijden, zeker omdat we elke wedstrijd progressie zien. De achtervolging is lastig, maar je bent altijd met 4 en dat maakt het afzien nog leuker."

De bronzen medaille van Rio schat de kansen van de ploeg hoog in. "We rijden elke wedstrijd met een groter verzet en dat lukt ook. Iedere keer doen we een of twee seconden van onze tijd af. Zo komen we dichter bij de wereldtop."

"De grote vraag is nu of we ons kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. We kenden een tegenslag met Annelies Dom, die gevallen is op training. We hopen haar afwezigheid in Canada op te vangen met Gilke Croket en Katrijn De Clercq."