Coronablog: graveltoernooi in Madrid geschrapt, nieuwe domper voor triatleten

De Duitse Ministers van Gezondheid komen op 10 augustus samen om een terugkeer van publiek in de voetbalstadions te bespreken. De Duitse voetballiga (DFL) heeft al een plan klaar om dat vanaf de start van de Bundesliga op 18 september mogelijk te maken. Er zou een verbod op uitsupporters, alcohol en het openen van staantribunes komen.





Het laatste woord is echter voor de autoriteiten. "Het is moeilijk om te speculeren over een versoepeling van de maatregelen, met duizenden mensen in de stadions, als het aantal nieuwe infecties piekt", zet Manne Lucha, Minister van Gezondheid in Baden-Württemberg. "We moeten ons aanpassen om een tweede golf te vermijden."





Karl-Josef Laumann, die dezelfde positie bekleedt in Noordrijn-Westfalen, treedt zijn collega bij. "Ik kan me moeilijk inbeelden hoe we het risico op besmettingen gaan beperken tot een aanvaardbaar niveau tijdens wedstrijden in de Bundesliga", klinkt het. "Ik ben sceptisch."