Coronablog: EK judo moet al voor de 2e keer opschuiven naar andere datum

19:36 19 uur 36. EK judo in november. Het EK judo wordt al voor de 2e keer verplaatst. Aanvankelijk moest het EK begin mei in Praag plaatsvinden, maar enkele weken geleden werd het uitgesteld naar 19-21 juni. Maar ook dat blijkt nu onrealistisch te zijn. De Europese Judofederatie EJF verschuift het EK nu naar 8-10 november. Tot 30 juni liggen de judocompetities wereldwijd stil, dat besliste de Internationale Judofederatie IJF eerder al.

18:34 18 uur 34. Britse F1-renstallen besparen. De rijders en het management van Formule 1-team Williams leveren vanaf deze maand 20 procent van hun loon in. Daarnaast wordt een deel van het personeel tijdelijk op non-actief geplaatst, alvast tot eind mei. "We zijn niet licht over deze beslissingen gegaan. Maar het is onze betrachting de jobs van onze staf in Grove te beschermen en te verzekeren dat ze weer voltijds aan het werk kunnen wanneer de situatie het toelaat", aldus Williams. Ook bij de landgenoten van Racing Point werd er tot actie overgegaan. "Ik kan nu reeds bevestigen dat een deel van het personeel in technische werkloosheid geplaatst is", verklaarde een woordvoerder. "Onze piloten hebben een salarisvermindering aanvaard.".

18:32 18 uur 32. Turkse recordinternational is thuis. De Turkse recordinternational Rüstü Reçber is weer thuis nadat hij 11 dagen in een ziekenhuis in Istanbul verzorgd werd na zijn besmetting met het coronavirus. Dat maakte zijn echtgenote bekend op Instagram. "Wat een mooie dag", schreef Isil Reçber. "Na een beproeving van elf dagen heeft mijn man het ziekenhuis mogen verlaten." De intussen 46-jarige Rüstü speelde voor de Turkse topclubs Fenerbahçe en Besiktas en stond ook kortstondig onder contract bij FC Barcelona. Op het WK van 2002 werd Rüstü met zijn land derde. Met 120 caps is hij Turks recordinternational en een levende legende aan de Bosporus.

17:56 17 uur 56. Nieuwe data voor golftoernooien. Het Amerikaanse PGA Championship, het US Open en de Masters golf, die eerder al uitgesteld werden vanwege het coronavirus, zijn verschoven naar het tweede deel van het jaar. Het PGA Championship, dat in mei op het programma stond, wordt nu van 6 tot 9 augustus gespeeld in Harding Park in San Francisco. De US Open van juni wordt verplaatst naar 17 tot 20 september. De Masters Augusta, die deze week moesten plaatsvinden, worden uitgesteld tot 12 november. De Ryder Cup gaat zoals gepland van 24 tot 27 september door. Eerder vandaag werd de British Open, een van de oudste toernooien ter wereld, al afgelast.

17:21 17 uur 21. De Zweedse voetbalbond heeft tot eind mei voor 90 werknemers het statuut van gedeeltelijke technische werkloosheid aangevraagd. Onder hen ook bondscoach Janne Andersson en Peter Gerhardsson, bondscoach van het olympische elftal. "Daardoor kunnen we de financiële lasten voor de organisatie verminderen. In de huidige situatie is het noodzakelijk en een belangrijke maatregel", aldus Håkan Sjöstrand, secretaris-generaal van de Zweedse voetbalbond. Zweden doet mee aan het Europees kampioenschap, dat vanwege het coronavirus met een jaar is uitgesteld tot de zomer van 2021. De Olympische Spelen zijn ook verplaatst naar 2021.

17:01 17 uur 01. Ook Werder Bremen mag weer trainen. Werder Bremen mag dan toch ook - onder strikte voorwaarden - de trainingen hervatten. Dat deelde de stad Bremen maandag mee aan de club. In plaats van de door Werder aangevraagde tien spelers per training, werd besloten slechts kleine groepjes van 4 op een trainingsveld toe te laten. Spelers moeten achteraf thuis gaan douchen. Vooraf moeten ze zich voor elke sessie laten controleren door een arts. De maatregelen gelden enkel voor het eerste team. Werder vroeg dat ook de teams U23 en U19 zouden mogen trainen, maar dat verzoek werd afgewezen. Afgelopen weekend besloten de meeste Bundesliga-clubs de trainingen te hervatten. Bremen kreeg die toestemming in eerste instantie niet.

16:58 16 uur 58. Geen British Open. De 149e editie van het Brits Open Championship golf, dat medio juli op het programma stond, is vanwege de pandemie van het coronavirus uitgesteld en verplaatst naar de zomer van 2021. Het Brits Open Championship werd opgericht in 1860 en is daarmee een van de oudste golftoernooien ter wereld. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het toernooi niet kan doorgaan. De beslissing werd genomen in samenspraak met de Britse regering en gezondheidsinstanties.

15:43 15 uur 43. Engelse bondscoach Southgate levert in. Door de coronacrisis zal bondscoach Gareth Southgate 30 procent van zijn salaris inleveren. Dat maakte de Engelse voetbalbond (FA) vandaag bekend. Southgate verdient jaarlijks 3 miljoen pond (3,45 miljoen euro). Werknemers van de FA die 50.000 pond (57.000 euro) of meer opstrijken, moeten een tijdelijke loonsverlaging van 7,5 procent slikken. De directie ziet 15 procent van zijn loon wegvallen. Volgens FA-directeur Mark Bullingham zijn het "moeilijke tijden" en moeten dergelijke beslissingen "niet licht worden genomen". Onderhandelingen over een loonsverlaging met 30 procent voor de spelers in de Premier League zijn intussen al enige tijd aan de gang. Voorlopig liggen de voetballers dwars. .

15:40 15 uur 40. Oostenrijk bant publieke sportevents tot eind juni. De Oostenrijkse regering heeft besloten om alle publieke sportevenementen tot eind juni af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of er in de Oostenrijkse voetbalcompetitie wedstrijden achter gesloten deuren mogen doorgaan. De regering voorziet wel in uitzonderingsmaatregelen om profsporters hun trainingen te kunnen laten voortzetten. Vanaf 14 april wil de Oostenrijkse regering "kleine stappen richting een normale samenleving" zetten. Kleinere winkels en ook doe-het-zelfzaken en tuincentra gaan weer open. In ruil daarvoor werd het verbod op publieke sportevenementen verlengd. .