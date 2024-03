Euro Hockey League: Alexander Hendrickx & co beginnen finaleweekend met kleine zege

Het Nederlandse team Pinoké heeft de Spaanse bekerwinnaar Real Club de Polo met het kleinste verschil geklopt in de kwartfinales (1-0). Joep Troost maakte in het tweede kwart het enige doelpunt.



Pinoké is het team van de Belgen Alexander Hendrickx, Florent van Aubel en Sébastien Dockier. In de halve finales treffen ze Old Georgians uit Engeland.



De Belgische clubs Gantoise en Léopold komen morgen in actie.