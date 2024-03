Euro Hockey League: Alexander Hendrickx & co beginnen finaleweekend met kleine zege, Leopold uitgeschakeld

Geen stunt voor Leopold. In de kwartfinales was het Duitse Rot-Weiss Köln met 2-3 te sterk voor de leider in de Belgische competitie.



Met een strafcorner net voor rust zette Grambusch de Duitsers op voorsprong. Na de pauze duwde de verliezende finalist van de afgelopen 2 seizoenen door en dat resulteerde in de 0-2. Michel Struthoff knalde de bal strak tegen het net.



Leopold liet het kopje niet hangen en maakte via Verdussen de aansluitingstreffer. Het momentum leek gekeerd en Leopold kon een aantal strafcorners afdwingen, maar Tom Boon kon ze niet benutten.



Wanneer Grambusch, weer hij, dat wel deed met nog 5 minuten op de klok, was de wedstrijd gespeeld.



Een doelpunt van Boon op 20 seconden van het einde milderde nog, maar meer ook niet.



Zo stoot Köln en niet Leopold door naar de halve finales. Daar wacht het op de winnaar van het duel tussen Gantoise en Kampong dat later vandaag gespeeld wordt.