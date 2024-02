Bart Swings opent zijn WK met een 8e plaats

De eerste wedstrijd op het WK in Calgary is gereden. De Nederlandse schaatsster en olympisch kampioene Irene Schouten veroverde haar allereerste wereldtitel.



Schouten legde de 3 km af in 3'57"10 en ging daarmee bijna een seconde sneller dan thuisrijdster Isabelle Weidemann (3'58"01).



Weidemann reed een duel met Sandrine Tas. Anderhalve ronde ging ze moedig mee met Weidemann, maar daarna zag ze de Canadese steeds kleiner worden.



Tas zette de 20e en traagste tijd neer (4'16"59), ze bleef 10 seconden boven haar toptijd die ze enkele weken terug in Salt Lake City reed.



Zaterdagavond staat haar nummer op het programma. Dan schaatst Tas de massastart.



Het brons op de 3 km ging naar de Tsjechische schaatsster Martina Sablikova (3'58"33).