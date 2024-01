WB schaatsen Salt Lake City: weer BR voor Vosté op 1.000m, Swings sluit af met 6e plek op 5.000m

Europees kampioen Bart Swings is tweede geëindigd op de massastart. Hij moest in de spurt de Zuid-Koreaan Jae-Won Chung voorlaten. Op de Spelen van Peking 2022 waren de rollen omgekeerd.



Het is de 5e wereldbekermassastart dit seizoen en 5 keer moest Swings vrede nemen met een dichte ereplaats: 2x 2e, 2x 3e en 1x 4e.



Swings nam in het klassement wel de leiding over van de Italiaan Andrea Giovannini, die er al twee won. Hij telt 13 punten meer dan de Italiaan. Hoolwerf is op 27 punten derde.



Er staat nog 1 wedstrijd op het programma, volgend weekend in Quebec. Swings won al 5 keer de wereldbeker in de discipline.



De Nederlander Bart Hoolwerf was derde vandaag. In de B-divisie werd Indra Medard vijfde.