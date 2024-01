Amerikaans schaatsfenomeen Jordan Stolz breekt wereldrecord 1000 meter, BR voor Mathias Vosté

Voor wie het schaatsen een beetje volgt, is Jordan Stolz al lang geen onbekende meer. Op het WK vorig jaar veroverde hij op 18-jarige leeftijd al meteen drie wereldtitels, op de 500, 1000 en 1500 meter.



Dat dit geen toevalstreffer was, bewees Stolz in Salt Lake City. Hij moest al vrij vroeg de baan op, maar de spanning was snel weg. Niemand raakte aan de duizelingwekkende 1'05"37 van de Amerikaan.



Stolz is hiermee 32 honderdsten sneller dan Pavel Koelizjnikov op het WK van 2020, ook op de snelle baan in Utah.



Ook voor Mathias Vosté werd het een gedenkwaardige wedstrijd, want hij legde zijn persoonlijke lat naar 1'07"47, een verbetering van zijn nationale record dat hij 3 jaar geleden schaatste (1'07"75). Met zijn tijd werd Vosté knap 9e.