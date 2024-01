Zure start voor Belgen op EK afstanden: val verpest ploegachtervolging: "Jammer dat ik hen teleurstel"

De ervaren Bart Swings nam ploegmaat Jason Suttels niets kwalijk na de ploegachtervolging. "Het is logisch dat er eens iets fout loopt, Jason schaatst nog niet zo lang. Hij moet zich hier niets van aantrekken."



"We willen elke wedstrijd beter worden en ook hier valt veel uit te leren. Als het op één wedstrijd mocht mislopen, was het dit EK wel."



Toch blijft een "wat als"-gevoel achter, want de Belgen waren goed gestart. "De vierde plek zat erin", aldus Swings. "We lagen zelfs op schema voor het brons. Maar het is niet gelopen zoals het moest."