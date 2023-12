Honderden tot duizenden tot miljoenen euro’s. Het zijn bedragen die verzamelaars neerleggen voor sportmemorabilia. Steeds hogere sommen, en steeds meer geïnteresseerden in zo’n stukje sportgeschiedenis. Waarom is het zo populair? En hoe hoog ligt het plafond van de prijzen in de toekomst? Sporza Daily ging op onderzoek.