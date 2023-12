Miljoenen waar een mysterie rond hangt: deze reeks Messi-shirts moet voor record zorgen… alleen ontbreekt er eentje

Doet Lionel Messi er straks nóg een record bij? Over enkele uren krijgt zijn unieke reeks wedstrijdshirts van het WK in Qatar een nieuwe eigenaar. De teller staat nu al op bijna 6 miljoen euro, mogelijk komt daar nog heel wat bij. Wat schuilt er achter de verkoop? Maar ook: waarom ontbreekt er één exemplaar?

De lichtblauwe verticale banden op het witte shirt, vergezeld van een goudkleurig logo rond het hart.



Voetbalshirts van Argentinië zijn altijd al legendarisch, maar sommige edities zijn nog net dat tikkeltje iconischer omdat ze sportgeschiedenis meedragen.



Het exemplaar van Diego Maradona tijdens het WK van 1986, bijvoorbeeld. Maar sinds de winter van 2022 dus óók dat van Lionel Messi in Qatar, waar het fenomeen zijn voetbalerfenis vervolledigde.



De officiële shirts gingen - weinig verrassend - aan een rotvaart en kunnen nu bij de fabrikant gekocht worden voor net geen honderd euro.



Gespecialiseerde websites bieden zelfs een gesigneerd exemplaar aan voor een veelvoud van voorgenoemde prijs.



Maar om 18 uur vanavond zal zelfs dat bedrag verbleken.

Weg naar de wereldtitel

Veilinghuis Sotheby's verkoopt namelijk een unieke reeks van zes wedstrijdshirts die Messi droeg tijdens zijn historische WK-triomf.



Hoe zij die polyester pronkstukjes in handen kregen?



Wel, het is zowaar een Amerikaanse start-up die de shirts op de markt gooide. AC Momento om precies te zijn. Het bedrijfje sluit deals met clubs en atleten om wedstrijdgedragen sportmemorabilia, zoals shirts, te veilen via een app.



Wie er als eerste investeerde? Lionel Messi - naast het veld, met hulp van zijn entourage, een gewiekst zakenman.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De verkoop van de shirts moet straks een win-winsituatie worden voor alle betrokken partijen.



Gisteren stond het hoogste bod voor de reeks van zes shirts op 6 miljoen euro, maar de verwachting is dat de teller finaal minstens rond de 9 eindigt.



"Want het is een unieke collectie", benadrukt Brahm Wachter, Sotheby’s Head of Modern Collectibles, aan Sporza.



"In deze shirts heeft Messi de kroon op zijn carrière gezet. We merken dan ook dat de interesse enorm is. Niet alleen in de Verenigde Staten (de shirts hangen momenteel in New York, red.), maar overal ter wereld. We zijn benieuwd wat de laatste uren van de veiling zullen opleveren."



Een monstersom, dat staat nu al vast. En naast een flinke cheque voor Messi en co. zal er ook een deeltje van de opbrengst naar een kinderziekenhuis in Barcelona gaan.



Opvallend is overigens dat Sotheby's de shirts als een geheel veilt en niet elk apart.



"Nu vertellen ze de volledige weg naar de wereldtitel", duidt Wachter. "Dat maakt het nog specialer - elke wedstrijd, van de eerste tot de laatste, had een eigen verhaal."

De shirts worden momenteel tentoongesteld in Sotheby's New York.

Ontbrekend shirt

Alleen: de zogezegde "volledige" collectie bevat zes shirts, terwijl Messi in Qatar zeven wedstrijden afwerkte.



Uit de beschrijving op de website van Sotheby's blijkt dat het truitje van de cruciale gewonnen groepswedstrijd tegen Polen ontbreekt.



Een beetje bizar, toch?



Op het internet deden daarover heel wat (verkeerde) theorieën de ronde. Zo dachten heel wat mensen foutief dat het om het shirt van de wedstrijd tegen Australië ging. Omdat wisselspeler Cameron Devlin tijdens het WK viraal was gegaan, nadat hij het gewilde exemplaar had bemachtigd.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Velen vergeten evenwel dat Messi steeds twee shirts per wedstrijd gebruikte in Qatar.



Alle exemplaren van Sotheby's, zo meldt het bedrijf zelf, komen uit de eerste helft van de wedstrijden. Een claim die bewezen kan worden via een fotomatch van details op de shirts.



De truitjes van na de rust waren dus voor gelukkigen zoals Devlin. Of hangen ongetwijfeld bij Messi - een notoir verzamelaar - zelf in de kast.



Maar wat is er dan met het Polen-shirt gebeurd? Bij Sotheby's leggen ze het mysterie alvast niet bloot.



"Daarvoor moet je praten met de verkoper", grijnst Wachter.

Benieuwd of de onvolledigheid van de collectie voor een rem op de eindprijs zal zorgen.



Met een bod van 6 miljoen euro komen de collector's items nu trouwens al in de buurt van de top 5 duurste sportobjecten ooit (zie tabel hieronder + lees voort).

Object Prijs 1. Baseballkaartje Mickey Mantle €11,6 miljoen 2. Shirt Michael Jordan NBA Finals €9,3 miljoen 3. Shirt Diego Maradona WK '86 €8,5 miljoen 4. Origineel olympisch manifest €8,1 miljoen 5. Baseballkaartje Honus Wagner €6,7 miljoen

Het duurste sportobject ooit is een baseballkaartje.

En sowieso is de veiling nog maar eens een bewijs dat historische memorabilia uit de sportwereld booming business zijn. "Vooral de laatste twee jaar zien we een exponentiele groei", aldus Wachter. "Mensen die vroeger kunst of auto's kochten, storten zich nu op dit segment. Dat nieuwe bloed in de markt heeft de prijzen omhoog geduwd. We zijn excited om te zien waar onze Messi-shirts zullen eindigen."

Om 18 uur vanavond kennen we het antwoord. 6,5 miljoen dollar - the clock is ticking. Heeft u nog wat spaargeld voor een onvergetelijk kerstcadeau over?