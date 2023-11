"Hij is vooral een hele goede kerel", opent Dennis Xhaët. "Als je ziet hoe hij met mensen omgaat op en naast het veld: Popovich is een goed mens. Hij kan wel eens bitsig reageren op een vraag van een journalist, maar gaat na de persconferentie heel vriendelijk een babbeltje slaan."

Bij het eten kwam Popovich bij ons zitten om alles te weten te komen over basketbal in België.

"Ik had ook een heel notitieboekje met vragen voor hem. Gelukkig heb ik die allemaal kunnen stellen. Toen ik hem vroeg waarom alle sterren in de NBA naar hem opkeken, vertelde hij me dat hij iedereen hetzelfde behandelde."

"Hij kwam kijken naar de training die ik er gaf. Erna kwam hij feedback geven, stelde hij vragen en vertelde hij me dat hij onder de indruk was. Dat was een supermooi moment. Ook bij het eten kwam hij bij ons zitten om alles te weten te komen over basketbal in België."

"Hij probeert ook moeilijke situaties op te lossen met een vleugje humor. Ook probeert hij zo veel mogelijk fysiek contact te zoeken met zijn spelers", legt Michiels de geheimen van de succescoach bloot.

"Pop geeft veel high fives, leunt eens op een bankzitter. In elkaars bubbel zitten, zorgt voor een vertrouwensband. Dat zijn dingen die ik meegenomen heb van hem."



"Hij heeft het basketbal ook voorgoed veranderd", pikt Xhaët in. "Popovich implementeerde de Europese stijl – met veel beweging in het spel – in de NBA. Teams met kleine budgetten haalden zo mooie resultaten."



En zelfs als pionier had hij geen schrik om zijn aanpak aan te passen. "Als je kijkt hoe zijn spel evolueert over de jaren, kan je dat niet anders dan flexibel noemen. Hij is daar heel modern in."



Met vijf NBA-titels op zak, vindt de basketbalkenner het dan ook terecht om hem op te nemen in het lijstje van beste coaches aller tijden. "Popovich is een levende legende die zeker een plekje verdient in de top 3."