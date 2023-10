Romelu Lukaku spreekt voor het eerst na bewogen maanden: "Mensen gaan nog schrikken wanneer ik reageer"

Na maanden stilte heeft Romelu Lukaku nog eens gesproken. Over zijn bewogen zomer, de verleiding van Saudi-Arabië, zijn toekomst bij de nationale ploeg en de zaak-Courtois. "Ik zal het later wel uitleggen, maar tijdens de Champions League-finale was ik er met mijn gedachten niet bij."

Over zijn bewogen zomer: "Op bepaalde momenten kon ik ontploffen"

Romelu Lukaku kende een bijzonder woelige zomer. Na een vermeende flirt met Juventus sprongen de onderhandelingen met Inter af. "Of ik ooit bang was dat het deze zomer niet meer goed zou komen? Neen, genoeg mensen weten over welke kwaliteiten ik beschik. Er zijn gewoon heel wat buitenstaanders die graag in mijn naam spraken. Er is dan ook veel bullshit verschenen", aldus Lukaku. "De meesten in de zaal kennen mij. Jullie weten dat ik niet graag rond de pot draai. Ik zal op tijd spreken, maar als ik echt zou zeggen hoe het afgelopen zomer allemaal ging, dan zou iedereen schrikken." "Wat de grootste onzin was die ik gelezen heb? Dat ik zogezegd zou verteld hebben dat ik naar een bepaalde club ging, maar dat sloeg nergens op."

Ik zal het later wel nog uitleggen, maar ik was er tijdens de Champions League-finale niet bij met mijn gedachten. Romelu Lukaku

"Er waren momenten dat ik kon ontploffen. Vijf jaar geleden had ik dat wellicht ook gedaan, maar nu heb ik daar geen energie aan verspild. Het was een moment om te zwijgen en op mezelf te focussen. Ik heb me geconcentreerd op wat ik goed kan: voetballen." "De Champions League-finale? Ik heb me de eerste dagen erna niet goed gevoeld. Door het verlies en de gemiste kansen. Ik zal het later wel nog uitleggen, maar ik was er op dat moment niet bij met mijn gedachten."

Over AS Roma: "Ik moet Radja bedanken"

"Ik voelde me vanaf de onderhandelingen meteen goed bij Roma. Ik moet trouwens ook Radja Nainggolan bedanken voor het contact met de club. Hij heeft me heel goed geïnformeerd over AS Roma en de fans. Met José Mourinho had ik uiteraard ook veel gesprekken voor ik er tekende."

Over Saudi-Arabië: "Ik had een hmmm-gevoel"

Lukaku werd deze zomer ook veelvuldig gelinkt aan een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië. "Ik was zeer vereerd dat ze aan mij dachten", vertelde de recordschutter daarover. "Al-Hilal is een van de grootste clubs daar. Maar aan het einde van de gesprekken had ik het gevoel... Hmmm. Ik begrijp wel dat spelers naar daar gaan - volgens mij wordt de Saudische competitie een van de grootste. Alleen heb ik een persoonlijke keuze gemaakt."

Over de nationale ploeg

"Spelen voor de nationale ploeg is echt iets speciaals. In het begin had ik daar een beetje moeite mee. Maar naarmate ik ouder werd, zag ik wat voor goeie teammaats ik bij de Rode Duivels heb. Ik ben hier echt gelukkig." "Als ik bijvoorbeeld zie welke motivatie Jan (Vertonghen, red.) nog overbrengt naar de groep op zijn leeftijd: ik snap nu wel van waar dat komt. Het gaat om trots - grote spelers zijn ook altijd fier om voor hun land uit te komen. Waarom zou ik niet zo zijn? Eenmaal ik die mindset had, kwam ik altijd in beastmode het veld op." "Of dat betekent dat ik nog vier jaar doorga? (lachje) We zullen zien."

Over Thibaut Courtois

Als aanvoerder kreeg Lukaku eveneens vragen over het dossier-Courtois voorgeschoteld. "Ik wil een oproep doen aan alle media om niet steeds over Courtois te berichten. Laat hem eerst focussen op zijn revalidatie en wij op de kwalificatie van het EK. We moeten de situatie nu laten rusten." "Als Thibaut zou terugkeren, zal hij weer van goudwaarde zijn voor zijn team. Maar hij zal wel ook eerst moeten spreken met de spelers. Er zijn er wel die wat vragen hebben. Maar als dat moet, zal dat ook gebeuren. En zal dat ook binnenskamers gebeuren." "Wat Timothy Castagne daarover gezegd heeft? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik volg niet alles op de voet. Ik heb met Thibaut gesproken en ook met de groep. Dat was positief. Maar dat zijn zaken die we binnenskamers moeten houden."