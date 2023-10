3x3 WorldTour: Kwartfinales zijn ook in Amsterdam het eindstation voor Antwerp

clock 18:51

18 uur 51. Antwerp stuit op sterker Miami. Antwerp TOPdesk heeft de voorbije weken een abonnement genomen op een exit in de kwartfinales en dat is ook in Amsterdam niet anders gebleken. Dennis Donkor en co beten zaterdagavond in de kwartfinales hun tanden stuk op Miami: 21-16. Miami, met onder meer ex-NBA-speler Jimmer Fredette als ster van het team, won 2 weken geleden nog de vorige de manche van de WorldTour, in Cebu (Filipijnen). Tegen Antwerp was Fredette de topscorer met 10 punten. Punten Antwerp: Donkor 8, Foerts 4, Kherrazi 4, Van Oosterwyck 0 .