LIVEBLOG: Lukaku geland in Rome, duizenden fans juichen hem toe op luchthaven

clock 18:31 18 uur 31. Romelu Lukaku moet deze club gebruiken om weer zelf de spits te worden die hij kan zijn. Hij blijft een steengoeie aanvaller. Als is het wel jammer dat het weer maar een uitleenbeurt van een jaar is door de financiële realiteit. Na dit seizoen begint het spelletje dus opnieuw. . Filip Joos. Romelu Lukaku moet deze club gebruiken om weer zelf de spits te worden die hij kan zijn. Hij blijft een steengoeie aanvaller. Als is het wel jammer dat het weer maar een uitleenbeurt van een jaar is door de financiële realiteit. Na dit seizoen begint het spelletje dus opnieuw. Filip Joos

clock 18:29 18 uur 29. Speelt hij vrijdag al? "Daar geloof ik niet in". Vrijdagavond speelt Roma thuis tegen Milan. Er wordt gespeculeerd dat Romelu Lukaku ondanks zijn compleet gemiste voorbereiding zou kunnen spelen. Nonsens, vermoedt Filip Joos. "Dat geloof ik nooit. Ik denk wel dat ze er over nadenken, maar het zou het domste zijn wat Roma kan doen." Waarom? Omdat nadien interlands met de Rode Duivels wenken. "Als hij speelt, dan trekt Lukaku ook naar de nationale ploeg. Terwijl ze eigenlijk tegen bondscoach Domenico Tedesco willen zeggen: "Laat hem trainen bij ons."" "Ik denk wel dat hij op de bank zal zitten, symbolisch om het stadion gek te maken, maar ze zullen hem in Rome willen houden." . Speelt hij vrijdag al? "Daar geloof ik niet in" Vrijdagavond speelt Roma thuis tegen Milan. Er wordt gespeculeerd dat Romelu Lukaku ondanks zijn compleet gemiste voorbereiding zou kunnen spelen. Nonsens, vermoedt Filip Joos. "Dat geloof ik nooit. Ik denk wel dat ze er over nadenken, maar het zou het domste zijn wat Roma kan doen." Waarom? Omdat nadien interlands met de Rode Duivels wenken. "Als hij speelt, dan trekt Lukaku ook naar de nationale ploeg. Terwijl ze eigenlijk tegen bondscoach Domenico Tedesco willen zeggen: "Laat hem trainen bij ons."" "Ik denk wel dat hij op de bank zal zitten, symbolisch om het stadion gek te maken, maar ze zullen hem in Rome willen houden."

clock 18:28 18 uur 28. AS Roma was nog de meest haalbare club voor Romelu Lukaku, denk ik. Hij wordt er met ongelofelijk veel liefde ontvangen, wat zo belangrijk is voor de mens en de speler Lukaku. Roma is een snelkookpan en voor het zelfrespect van de voetballer Lukaku zal dat helpen. . Filip Joos. AS Roma was nog de meest haalbare club voor Romelu Lukaku, denk ik. Hij wordt er met ongelofelijk veel liefde ontvangen, wat zo belangrijk is voor de mens en de speler Lukaku. Roma is een snelkookpan en voor het zelfrespect van de voetballer Lukaku zal dat helpen. Filip Joos

clock 18:11 In de Romeinse straten dook vandaag deze muurschildering al op. 18 uur 11. In de Romeinse straten dook vandaag deze muurschildering al op.

clock 18:03 Luister vooral mee naar de uitzinnige Roma-fans. 18 uur 03. Luister vooral mee naar de uitzinnige Roma-fans.

clock 17:53 17 uur 53. Lukaku zwaait naar de fans. Romelu Lukaku is uit de privéjet gestapt en heeft zijn nieuwe fans voor het eerst gegroet. Bij het uitstappen zwaaide hij en klopte hij op zijn hart. . Lukaku zwaait naar de fans Romelu Lukaku is uit de privéjet gestapt en heeft zijn nieuwe fans voor het eerst gegroet. Bij het uitstappen zwaaide hij en klopte hij op zijn hart.

clock 17:51 Beelden van de landing van zijn vlucht. 17 uur 51. Beelden van de landing van zijn vlucht.

clock 17:49 De privéjet van Lukaku staat in Rome. 17 uur 49. De privéjet van Lukaku staat in Rome.

clock 17:39 17 uur 39. Lukaku landt in Rome. Romelu Lukaku is zojuist geland in Rome. Zijn vlucht werd tijdens de landing door een kleine 50.00 fans gevolgd, aan de luchthaven staan ook duizenden tifosi onze landgenoot op de wachten. . Lukaku landt in Rome Romelu Lukaku is zojuist geland in Rome. Zijn vlucht werd tijdens de landing door een kleine 50.00 fans gevolgd, aan de luchthaven staan ook duizenden tifosi onze landgenoot op de wachten.

clock 17:05 Aan de luchthaven in Rome wordt het steeds drukker. 17 uur 05. Aan de luchthaven in Rome wordt het steeds drukker.

clock 16:44 16 uur 44. De vlucht van Lukaku hangt ondertussen boven Liechtenstein. Het zal minder dan een uur duren voor de Roma-fans een glimp van hun nieuwe ster kunnen opvangen. Ondertussen is het aantal fans dat de vlucht volgt al boven de 20.000. . De vlucht van Lukaku hangt ondertussen boven Liechtenstein. Het zal minder dan een uur duren voor de Roma-fans een glimp van hun nieuwe ster kunnen opvangen. Ondertussen is het aantal fans dat de vlucht volgt al boven de 20.000.

clock 16:10 16 uur 10. Meer dan 12.000 fans volgen vlucht van Lukaku. Zelfs de vlucht van Brussel naar Rome zal nauwgezet gevolgd worden door de achterban van AS Roma. Op het gespecialiseerde Flightradar volgen op dit moment meer dan 12.000 fans de reis van de Rode Duivel. Roma-voorzitter Dan Friedkan zelf zit achter de knuppel. Geïnteresseerden kunnen de vlucht volgen via deze link: flightradar24.com/GLF6/31ccea9c . Meer dan 12.000 fans volgen vlucht van Lukaku Zelfs de vlucht van Brussel naar Rome zal nauwgezet gevolgd worden door de achterban van AS Roma. Op het gespecialiseerde Flightradar volgen op dit moment meer dan 12.000 fans de reis van de Rode Duivel. Roma-voorzitter Dan Friedkan zelf zit achter de knuppel.



Geïnteresseerden kunnen de vlucht volgen via deze link: flightradar24.com/GLF6/31ccea9c



