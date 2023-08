Dan Friedkin: de stuntpiloot en clubeigenaar die met Romelu Lukaku hoogstpersoonlijk naar Rome vloog

Herinnert u zich de Braziliaan Malcom nog? De inmiddels vergeten spits stond 5 jaar geleden op het punt om Bordeaux in te ruilen voor AS Roma, maar koos op de valreep nog voor Barcelona. Hoongelach in Italië, waar de Romeinse fans op de luchthaven een vliegtuig zonder Malcom stonden op te wachten.

Het zal Dan Friedkin niet overkomen. Wanneer het belangrijk is, kruipt de Amerikaan die sinds 2020 eigenaar is van AS Roma gewoon zelf in de cockpit.

In 2021 haalde hij coach José Mourinho hoogstpersoonlijk op met een van zijn privéjets. Dat deed hij vorig jaar nog eens over om toptransfer Paulo Dybala naar de Italiaanse hoofdstad te vliegen.

Friedkin is straks dus niet aan zijn proefstuk toe wanneer hij Romelu Lukaku van Brussel naar Rome zal brengen. De steenrijke Amerikaan is een gepassioneerd amateurpiloot met een indrukwekkende privécollectie aan vliegtuigen.

In de Hollywdoodfilm Dunkirk vloog hij zelf met een van zijn authentieke Spitfires, als stunt double van steracteur Tom Hardy.

Zijn stunt van vandaag wordt het presenteren van Romelu Lukaku aan de Romeinse tifosi. Die zullen ongetwijfeld voor een warm onthaal zorgen wanneer het vliegtuig van Friedkin omstreeks 17 uur zal neerstrijken op Roma Ciampino.

Geen lege vliegtuigen meer dus, geen verweesde fans op de luchthaven in Rome. Zo lang Dan Friedkin de touwtjes in handen heeft bij de Romeinen, hoeven de supporters geen tweede geval Malcom te vrezen.