Rome verwelkomt vandaag Romelu Lukaku, die al een eerste muurschildering heeft in binnenstad

Romeinse kranten koppen alvast "Rome Today", terwijl in de binnenstad al een eerste muurschildering is opgedoken.



In de buurt van het Colosseum, in de wijk Monti, maakte straatkunstenaar Anonimo74 afgelopen nacht het werk. Eerder had hij ook José Mourinho en Paulo Dybala vereeuwigd in de straten van Rome.



Lukaku wordt afgebeeld in een gladiator-outfit, met het onderschrift ROMELV - de U is een V geworden.