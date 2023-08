WK atletiek: Hendrix en Heymans uitgeschakeld in reeksen 5.000 meter, Bol maakt favorietenrol waar op de 400 meter horden

clock 21:54 21 uur 54. Tot morgen! Met een klinkende overwinning van Femke Bol op de 400 meter horden nemen we afscheid van de zesde dag op dit WK atletiek. Twee Belgen kwamen vanavond in actie, zowel John Heymans als Robin Hendrix werd uitgeschakeld in de reeksen van de 5.000 meter. In het verspringen pakte Miltiadis Tentoglou zijn eerste wereldtitel, in het hamerslingeren was Camryn Rogers de beste. De 400 meter vlak werd een prooi voor Antonio Watson en ook op de 100 meter horden was er Jamaicaans succes voor Danielle Williams. . Tot morgen! Met een klinkende overwinning van Femke Bol op de 400 meter horden nemen we afscheid van de zesde dag op dit WK atletiek.



clock 21:52 21 uur 52. Bol wordt met afstand wereldkampioen. Bol wordt met afstand wereldkampioen

clock 21:51 21 uur 51. Bol pakt eerste wereldtitel! Femke Bol doet het! De Nederlandse pakt de wereldtitel op de 400 meter horden. En hoe! Ze wint met ruime voorsprong in 51"70. De Amerikaanse Shamier Little is tweede in 52"80. Het brons is voor de Jamaicaanse Rushell Clayton in 52"81. . Bol pakt eerste wereldtitel! Femke Bol doet het! De Nederlandse pakt de wereldtitel op de 400 meter horden. En hoe! Ze wint met ruime voorsprong in 51"70.



clock 21:47 21 uur 47. Diskwalificatie Kirani James. Nog wat nieuws uit de 400 meter-finale bij de mannen. Kirani James is daar uiteindelijk gediskwalificeerd, omdat hij uit zijn baan gegaan was. Hij was als vijfde gefinisht in de finale. . Diskwalificatie Kirani James Nog wat nieuws uit de 400 meter-finale bij de mannen. Kirani James is daar uiteindelijk gediskwalificeerd, omdat hij uit zijn baan gegaan was. Hij was als vijfde gefinisht in de finale.

clock 21:44 21 uur 44. Bijna een botsing met Femke Bol. Bijna een botsing met Femke Bol

clock 21:42 21 uur 42. Maakt Bol favorietenrol waar? Wie kan Femke Bol van het goud houden op de 400 meter horden? Sydney McLaughlin-Levrone slaagde daar vorig jaar op het WK in Eugene uiteraard wel in, in een wereldrecord bovendien. Maar de Amerikaanse olympische kampioene is er door een knieprobleem niet bij op dit WK. Bol krijgt zo de kans om na brons op de Spelen van Tokio en zilver op het WK in Eugene eindelijk goud te pakken op het wereldtoneel. Met 53”39 liep de Europese kampioene de snelste tijd ooit in de reeksen van een WK en in de halve finales ging de Nederlandse nog iets sneller in 52"95. . Maakt Bol favorietenrol waar? Wie kan Femke Bol van het goud houden op de 400 meter horden? Sydney McLaughlin-Levrone slaagde daar vorig jaar op het WK in Eugene uiteraard wel in, in een wereldrecord bovendien. Maar de Amerikaanse olympische kampioene is er door een knieprobleem niet bij op dit WK.



clock 21:42 21 uur 42. Rogers pakt gouden medaille in het hamerslingeren. Rogers pakt gouden medaille in het hamerslingeren

clock 21:41 21 uur 41. Dubbel goud voor Canada. Het goud in het hamerslingeren is voor Camryn Rogers. Opnieuw een titel voor Canada dus, nadat Ethan Katzberg eerder op dit WK al de beste was bij de mannen. . Dubbel goud voor Canada Het goud in het hamerslingeren is voor Camryn Rogers. Opnieuw een titel voor Canada dus, nadat Ethan Katzberg eerder op dit WK al de beste was bij de mannen.

clock 21:40 21 uur 40. Zilver en brons voor de VS. De laatste worp levert geen verbetering meer op voor Kassanavoid. Ze moet vrede nemen met zilver, maar daar is ze duidelijk dolgelukkig mee. Price en Kassanavoid vieren samen het Amerikaanse succes. . Zilver en brons voor de VS De laatste worp levert geen verbetering meer op voor Kassanavoid. Ze moet vrede nemen met zilver, maar daar is ze duidelijk dolgelukkig mee. Price en Kassanavoid vieren samen het Amerikaanse succes.

clock 21:39 21 uur 39. Price kan zich niet meer verbeteren bij haar laatste worp. Het wordt brons voor de Amerikaanse. Kan haar landgenote Kassanavoid leidster Rogers nog onttronen? . Price kan zich niet meer verbeteren bij haar laatste worp. Het wordt brons voor de Amerikaanse. Kan haar landgenote Kassanavoid leidster Rogers nog onttronen?

clock 21:37 21 uur 37. Watson wordt wereldkampioen na knappe remonte. Watson wordt wereldkampioen na knappe remonte

clock 21:36 21 uur 36. Watson triomfeert! Matthew Hudson-Smith lijkt op weg naar goud op de 400 meter, maar kde Brit kraakt in de laatste meters. Zo kan de Jamaicaan Antonio Watson op de valreep het goud pakken in 44"22, na een indrukwekkende laatste 100 meter. Het brons is voor de Amerikaan Quincy Hall. Wereldrecordhouder Wayde van Niekerk is achtste en laatste. . Watson triomfeert! Matthew Hudson-Smith lijkt op weg naar goud op de 400 meter, maar kde Brit kraakt in de laatste meters. Zo kan de Jamaicaan Antonio Watson op de valreep het goud pakken in 44"22, na een indrukwekkende laatste 100 meter. Het brons is voor de Amerikaan Quincy Hall.



clock 21:32 21 uur 32. Price naar de derde plek. In het hamerslingeren is de Amerikaanse DeAnna Price, de wereldkampioene van 2019, opgeklommen naar de derde plaats met 75,41 meter. Het zilver is voorlopig voor haar landgenote Kassanavoid. Rogers staat nog altijd aan de leiding dankzij haar eerste worp van 77,22 meter. . Price naar de derde plek In het hamerslingeren is de Amerikaanse DeAnna Price, de wereldkampioene van 2019, opgeklommen naar de derde plaats met 75,41 meter. Het zilver is voorlopig voor haar landgenote Kassanavoid. Rogers staat nog altijd aan de leiding dankzij haar eerste worp van 77,22 meter.

clock 21:29 21 uur 29. Wat kan Van Niekerk nog? Nog twee finales te gaan vanavond en we beginnen met de 400 meter bij de mannen. Grote afwezige is titelverdediger Michael Norman, hij paste voor dit WK na blessureleed dit seizoen. Olympisch kampioen Steven Gardiner was wel op de afspraak, maar viel geblesseerd uit in de halve finales. Tweevoudig wereldkampioen Wayde van Niekerk staat wel in de finale, al was het spannend. De Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder stootte afgelopen dinsdag door met de beste verliezende tijd. Kan de olympische kampioen van 2016 na jaren van blessureleed nog eens een WK-podium halen? . Wat kan Van Niekerk nog? Nog twee finales te gaan vanavond en we beginnen met de 400 meter bij de mannen. Grote afwezige is titelverdediger Michael Norman, hij paste voor dit WK na blessureleed dit seizoen. Olympisch kampioen Steven Gardiner was wel op de afspraak, maar viel geblesseerd uit in de halve finales.



clock 21:26 21 uur 26. Williams klopt de favorieten en is wereldkampioen. Williams klopt de favorieten en is wereldkampioen

clock 21:25 21 uur 25. Williams pakt het goud! Wat een verrassing! Het is Danielle Williams, de wereldkampioene van 2015, die de wereldtitel pakt op de 100 meter horden. De Jamaicaanse klopt olympisch kampioene Camacho-Quinn. Kendra Harrison moet na zilver op het WK in Doha en de Spelen in Tokio nu vrede nemen met brons. Titelverdedigster en wereldrecordhoudster Amusan is pas zesde. . Williams pakt het goud! Wat een verrassing! Het is Danielle Williams, de wereldkampioene van 2015, die de wereldtitel pakt op de 100 meter horden. De Jamaicaanse klopt olympisch kampioene Camacho-Quinn. Kendra Harrison moet na zilver op het WK in Doha en de Spelen in Tokio nu vrede nemen met brons.



clock 21:24 21 uur 24. Dit belooft een bijzonder spannende finale te worden, met Harrison als topfavoriete. Maar zowat iedereen kan het haar moeilijk houden. Eline Berings. Dit belooft een bijzonder spannende finale te worden, met Harrison als topfavoriete. Maar zowat iedereen kan het haar moeilijk houden. Eline Berings

clock 21:20 21 uur 20. Trekt Harrison de lijn door? De spanning neemt toe voor de finale van de 100 meter horden bij de vrouwen. Kendra Harrisson zette met 12”24 de snelste tijd van het jaar neer in de reeksen en won ook gisteren haar reeks overtuigend in een snelle 12”33. Kan zij straks olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn aftroeven voor het goud? Wordt het opnieuw een wereldtitel voor de omstreden Amusan? Of pakt Nia Ali, wereldkampioene van 2019, uit? . Trekt Harrison de lijn door? De spanning neemt toe voor de finale van de 100 meter horden bij de vrouwen. Kendra Harrisson zette met 12”24 de snelste tijd van het jaar neer in de reeksen en won ook gisteren haar reeks overtuigend in een snelle 12”33.



clock 21:13 21 uur 13. Rogers op weg naar goud. In de finale van het hamerslingeren bij de vrouwen staat Camryn Rogers nog steeds aan de leiding met haar worp van 77,22 meter. De Amerikaanse Kassanavoid is tweede met 76,36 meter. Hanna Skydan, de revelatie uit Azerbeidjan is derde met 74,18 meter. . Rogers op weg naar goud In de finale van het hamerslingeren bij de vrouwen staat Camryn Rogers nog steeds aan de leiding met haar worp van 77,22 meter. De Amerikaanse Kassanavoid is tweede met 76,36 meter. Hanna Skydan, de revelatie uit Azerbeidjan is derde met 74,18 meter.