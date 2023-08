BEKIJK: Atletenbusjes botsen op elkaar, sprinter Hudson krijgt glas in oog maar loopt toch

Tijdens het WK atletiek worden de atleten in een soort golfkarretjes van het trainingsveld naar het stadion gebracht voor hun wedstrijd.



Ook de atleten van de 200 meter bij de mannen werden zo meegevoerd. Tot plots 2 busjes met elkaar in botsing kwamen.



Andrew Hudson wreef zich meteen in de ogen. Blijkbaar waren er splinters glas in zijn oogbol gesprongen. Die werden er maar net voor zijn halve finale door de medische dienst uitgehaald.



"Ik heb gelopen, maar ik zag alles wazig", zei Hudson achteraf. De Jamaicaanse bond diende een klacht in, waarna Hudson toch bij de finalisten voor de 200 meter werd gezet. Omdat hij nadien alsnog naar het ziekenhuis werd gevoerd, is het wel twijfelachtig of hij die zal kunnen lopen.



World Athletics beperkte zich tot een statement. "Eén atleet en één vrijwilliger werden onderzocht na het ongeluk. De atleet kreeg het licht op groen om te lopen en ook de vrijwilliger stelt het goed. Het organisatiecomité onderzoekt hoe dit is kunnen gebeuren."