Victor Campenaerts is dankzij zijn aanvalslust verkozen tot meest strijdlustige renner van deze Tour. Dat zette de renner van Lotto-Dstny in de slotrit nog eens extra in de verf. Hij ging er bij de start meteen alleen vandoor. Een gekkigheidje, niet veel later liet hij zich met een kamerbrede glimlach weer inlopen.