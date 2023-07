Een beloning voor al het aanvalswerk: Victor Campenaerts wint de Superstrijdlust in deze Tour

De Tour de France leek lange tijd niet op het programma van Victor Campenaerts te zullen staan. De ex-uurrecordhouder kwam dit voorjaar zwaar ten val en lag maanden in de lappenmand.

Hij hervatte in de Dauphiné en liet toen al zien dat zijn revalidatie naar wens was verlopen. Campenaerts koos meermaals voor de aanval en deed zelfs een gooi naar de bergtrui.

Hij overtuigde er de ploegleiding van Lotto - Dstny en zakte toch af naar de Tour. In de eerste rit in Bilbao was hij de eerste aanvaller en Campenaerts zou de volgende 3 weken bijna elke dag wel het beeldscherm kleuren.

Vooral in de slotweek was Campenaerts niet af te stoppen. Afgelopen donderdag stak de hardrijder met ploegmakker Pascal Eenkhoorn nadrukkelijk zijn hand uit naar ritwinst, maar Kasper Asgreen was de boeman.

Een dag later was Campenaerts weer een van de aanstokers van de vlucht met een elitegroepje en als klap op de vuurpijl was hij ook gisteren de eerste aanvaller.

Campenaerts overtuigde de jury, goed voor de helft van de stemmen. De andere helft werd bepaald door een poll op Twitter en die werd gewonnen door Thibaut Pinot. Maar de optelsom draait dus in het voordeel uit van Campenaerts.