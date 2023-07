Na-Tourcriteriums: Tourwinnaar Jonas Vingegaard wint in Boxmeer, wie anders?

clock 22:26 22 uur 26. Vingegaard primus in Boxmeer. Jonas Vingegaard heeft zijn periode in het buitenland nog wat langer getrokken, vooral dan om sponsor Jumbo-Visma een plezier te doen in Boxmeer. De gele trui was veruit de grootste blikvanger in het na-Tourcriterium. In de einduitslag werden de verhoudingen gerespecteerd: Vingegaard won voor Wout Poels, ritwinnaar in de Tour, en Mike Teunissen. Vingegaard is de eerste regerende Tourwinnaar die in Boxmeer wint sinds Lance Armstrong in 1999. . Vingegaard primus in Boxmeer Jonas Vingegaard heeft zijn periode in het buitenland nog wat langer getrokken, vooral dan om sponsor Jumbo-Visma een plezier te doen in Boxmeer. De gele trui was veruit de grootste blikvanger in het na-Tourcriterium. In de einduitslag werden de verhoudingen gerespecteerd: Vingegaard won voor Wout Poels, ritwinnaar in de Tour, en Mike Teunissen.



Vingegaard is de eerste regerende Tourwinnaar die in Boxmeer wint sinds Lance Armstrong in 1999.

Een dag na hun optreden in Aalst gaan de Belgische ritwinnaars Jordi Meeus en Jasper Philipsen ook in Roeselare van start. Meeus werd na zijn winst op de Champs-Elysées als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd. Naast Meeus en groene trui Philipsen zijn de Pool Michal Kwiatkowski, ritwinnaar op de Grand Colombier, Yves Lampaert, vorig jaar winnaar in Roeselare, Jonas Rickaert en Oliver Naesen blikvangers. De organisatie pakt dit jaar ook uit met een Gentlemen Classic, waarvoor Johan Museeuw, Andrea Tafi, Dirk De Wolf, Fons De Wolf, Peter Van Petegem, Mario De Clercq, Peter De Clercq, Niko Eeckhout en bondscoach Sven Vanthourenhout de fiets van stal halen.



Naast Meeus en groene trui Philipsen zijn de Pool Michal Kwiatkowski, ritwinnaar op de Grand Colombier, Yves Lampaert, vorig jaar winnaar in Roeselare, Jonas Rickaert en Oliver Naesen blikvangers.



De organisatie pakt dit jaar ook uit met een Gentlemen Classic, waarvoor Johan Museeuw, Andrea Tafi, Dirk De Wolf, Fons De Wolf, Peter Van Petegem, Mario De Clercq, Peter De Clercq, Niko Eeckhout en bondscoach Sven Vanthourenhout de fiets van stal halen.

