Na-Tourcriteriums: Tadej Pogacar is vermoeid en stuurt zijn kat naar Aalst

clock 12:55

12 uur 55. Pogacar dan toch niet in Aalst. Tadej Pogacar zal maandag dan toch niet deelnemen aan het na-Tourcriterium in Aalst. De 24-jarige Sloveen stelt te vermoeid te zijn na een slopende Tour de France. Hij trekt vanuit Parijs direct huiswaarts naar Monaco om uit te rusten. "Het nieuws sloeg bij ons in als een bom", zegt organisator Johny Van den Borre. "Wij kregen van het management van Tadej Pogacar vandaag te horen dat hij een kruis trekt over de deelname aan ons criterium. De reden is dat Pogacar te moe is na de Tour en wil rusten." "Wij hebben dan onmiddellijk geschakeld en zo komt met Giulio Ciccone de bollentrui naar ons na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt. Dat Pogacar niet komt, is natuurlijk een domper. Maar we kunnen toch nog uitpakken met groene trui Jasper Philipsen en bollentrui Ciccone." "Voorts zullen ook Mathieu van der Poel, Jonas Rickaert, Oliver Naesen, Jasper De Buyst, Florian Vermeersch, Stan De Wulf, Jenthe Biermans en Maxim Van Gils present tekenen." .