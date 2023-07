Hopman Cup: David Goffin en Elise Mertens kloppen het Spanje van Carlos Alcaraz

clock 23:58 23 uur 58.

De Spanjaarden begonnen hun gemengde dubbelpartij met een valse noot en verloren meteen hun opslagspel. Niet dat het een drama betekende, want er volgde een breakfestijn. Daarin trok België aan het langste eind: 6-3.

In set twee stoomden Elise Mertens en David Goffin door. Ze gunden de Spanjaarden nog maar één spelletje op weg naar een dominante zege. Het wordt afwachten wat Kroatië morgen doet tegen Spanje om te bepalen wie doorstoot in de Hopman Cup.

Alcaraz maakte er 4-4 van. Goffin sloop nu telkens een puntje weg (5-4, 6-5, 8-7), maar de laatste 3 punten waren voor de Wimbledon-winnaar: 8-10 na 1 uur en 45 minuten.



Dit was Alcaraz' eerste optreden sinds hij vorige zondag Wimbledon won.



Het staat nu 1-1 na de 2 enkelspelen. Het gemengd dubbel moet straks het verdict vellen.



Onze landdgenoot liep 3-1 uit, maar Alcaraz knikte net op tijd zijn niveau op en won 5 van de 6 volgende spelletjes.



De nummer 1 brak tot 3-3, maar kreeg meteen een rebreak om de oren, die hij beantwoordde met een nieuwe break op "love": 4-4. Bij 4-5 moest Goffin serveren om in de set te blijven, maar Alcarar smeerde hem een break op "love" aan: 4-6.



Een supertiebreak moet de partij beslissen.

De partij begon gelijkopgaand tegen Rebeka Masarova. De nummer 72 van de wereld volgde het tempo van onze landgenote, maar kraakte uiteindelijk in de tiebreak: 7-3.

Daarna pakte ze de tweede set in handen. Mertens stond snel op achterstand en kon de rug niet meer rechten. Dus maakte ze zich op voor de super tiebreak. Daarin stoomde ze snel door naar 10-5, goed voor 2-1 in sets en de Belgische voorsprong tegen Spanje.

