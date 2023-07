Carlos Alcaraz voor duel met Goffin: "Ik besef nog niet dat ik Wimbledon heb gewonnen"

Carlos Alcaraz won vorig jaar de US Open, de Australian Open begin dit jaar miste hij door een beenblessure, in de halve finale van Roland Garros tegen Novak Djokovic speelden krampen de Spanjaard parten. Ondanks zijn gebrek aan graservaring klopte hij de Serviër zondag in de finale na een geweldige vijfsetter.



"Ik besef nog altijd niet dat ik Wimbledon heb gewonnen en Novak heb geklopt ", verklaarde Alcaraz vandaag. Het zal nog enkele dagen duren voor ik het kan geloven."



In Parijs tegen Djokovic werd hij geplaagd door krampen, in Londen trok hij na een felle strijd aan het langste eind. Wat maakte het verschil tussen beide partijen? "Ik was mentaal niet zo goed voorbereid voor ons duel in Parijs", zocht Alcaraz een verklaring.



"Ik deed op dat vlak in Wimbledon beter dan op Roland Garros: mentale oefeningen voor de wedstrijden hielpen me om relaxter te zijn. Op Roland Garros kon ik niet goed om met de druk die Novak oplegde", gaf de jonge Spanjaard toe.