Carlos Alcaraz ontzegt Novak Djokovic 8e titel op Wimbledon na slijtageslag in finale

De hele tenniswereld keek reikhalzend uit naar deze droomfinale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Maar de Spanjaard was niet bij de les, in een mum van tijd had Djokovic de eerste set al op zak met 6-1.



Alcaraz bewees daarna dat hij niet bij toeval de nummer 1 van de wereld is. Hij dwong Djokovic tot het uiterste en in de tiebreak van set 2 veegde hij zowaar een setpunt weg voor hij de bordjes gelijk hing.



Die setwinst was een boost voor het vertrouwen van de 20-jarige Alcaraz. Hij haalde zijn hele arsenaal boven: fijne dropshots, harde passeerslagen en de occasionele volley. Djokovic wankelde na de 6-1 in set 3.

(lees voort onder de tweet)