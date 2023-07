"Het moment dat de nieuwe generatie de fakkel overneemt, is nu echt wel aangebroken"

"Maar de 20-jarige Carlos Alcaraz heeft het op een fenomenale manier afgemaakt na een wedstrijd van bijna 5 uur. Het was een fantastische match, waarin we de ontbolstering en de bevestiging van Alcaraz' talent gezien hebben."

"We hebben de voorbije jaren wel meer beklijvende finales gezien op Wimbledon, maar deze komt zeker in de geschiedenisboeken van het tennis", dixit Dirk Gerlo.

Hebben we met winst van Alcaraz nu écht de wissel van de wacht gezien? "Daar spreken we nu al heel lang over", zegt Gerlo. "De generatie met jongens als Fritz, Kyrgios, Medvedev of Tsitsipas is er eigenlijk niet in geslaagd om de generatie Djokovic-Federer-Nadal van de troon te stoten."

"Maar nu heb je de volgende generatie met onder meer Alcaraz, Rune en Sinner die het echt wel doet. Alcaraz won vorig jaar de US Open toen hij nog geen 20 was en Rune versloeg Djokovic in de finale van het Masters 1.000-toernooi van Parijs. Ze tonen dat ze de gevestigde waarden kunnen aanvallen en verslaan."

"Djokovic heeft dat nu ook ervaren. Nadal, die dit jaar zeker al niet meer speelt, heeft dat ongetwijfeld ook gezien. Alcaraz, Rune en Sinner staan klaar om de fakkel over te nemen. Dat moment is nu echt wel aangebroken."