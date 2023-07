Djokovic vol lof voor Alcaraz: "Hij heeft elementen van Federer, Nadal en mezelf"

"Ik dacht dat ik het moeilijk zou hebben tegen jou op gravel en misschien op hardcourt, maar niet op gras", grapte Novak Djokovic nog net na de verloren finale nadat hij Alcaraz eerst gefeliciteerd had met zijn overwinning. "Het is ongelooflijk dat je nog bijna niet op gras gespeeld had voor dit seizoen."

"Dit was een fantastische match. Het doet pijn om te verliezen, maar ik hoop dat iedereen van deze match heeft kunnen genieten."

Op de persconferentie wilden heel wat journalisten ook weten wat Djokovic vond van Alcaraz. Is er een nieuwe rivaliteit geboren? "Ik hoop het. Voor mij dan. Hij is pas 20 jaar en zal nog lang op het circuit rondlopen. Ik weet niet of ik nog zo lang zal meegaan."

"We hebben nog maar drie keer tegen elkaar gespeeld. En het was drie keer echt nipt. Hopelijk zien we elkaar op de US Open."