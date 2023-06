Europese Spelen: Mestach en Wyckaert openen padeltoernooi met winst, finales voor kajakkers

clock 17:57 17 uur 57. Cédric Van Branteghem: “Iedereen was een beetje ongerust, maar alles verloopt hier wel vlot” . Cédric Van Branteghem: “Iedereen was een beetje ongerust, maar alles verloopt hier wel vlot”

clock 17:35 17 uur 35. Dit is een mooie test voor onze sporters. Het is een belangrijke etappe richting de Spelen en zo zien zij het ook. Ze kunnen zich hier selecteerbaar maken, al betekent dat dus niet dat ze sowieso geselecteerd worden. . BOIC-CEO Cédric Van Branteghem. Dit is een mooie test voor onze sporters. Het is een belangrijke etappe richting de Spelen en zo zien zij het ook. Ze kunnen zich hier selecteerbaar maken, al betekent dat dus niet dat ze sowieso geselecteerd worden. BOIC-CEO Cédric Van Branteghem

clock 17:34 17 uur 34. Jean-Michel Saive: “Ik heb in 2015 zelf nog deelgenomen aan dit evenement”. Jean-Michel Saive: “Ik heb in 2015 zelf nog deelgenomen aan dit evenement”

clock 17:33 17 uur 33. Dit evenement zoekt nog naar zijn identiteit. Dat is niet evident voor het publiek, maar voor de atleten is dit een superbelangrijke competitie richting Parijs. We steunen hen volledig. We zijn hier met 138 atleten en ze kunnen quotaplaatsen voor Parijs of punten voor de wereldranking verdienen. . BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive. Dit evenement zoekt nog naar zijn identiteit. Dat is niet evident voor het publiek, maar voor de atleten is dit een superbelangrijke competitie richting Parijs. We steunen hen volledig. We zijn hier met 138 atleten en ze kunnen quotaplaatsen voor Parijs of punten voor de wereldranking verdienen. BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive

clock 17:25 17 uur 25. Artuur Peters en Bram Sikkens hebben zich gekwalificeerd voor de A-finale van de K2 500 meter. De Belgen wonnen de eerste halve finale in 1'32"176 voor een Zweeds en Slovaaks duo. Ook zij stootten door naar de A-finale. Eerder op de dag waren Peters en Sikkens als derde in hun reeks geëindigd, waardoor ze naast een rechtstreeks ticket voor de A-finale grepen. Die race staat donderdag om 14u34 geprogrammeerd. . Artuur Peters en Bram Sikkens hebben zich gekwalificeerd voor de A-finale van de K2 500 meter. De Belgen wonnen de eerste halve finale in 1'32"176 voor een Zweeds en Slovaaks duo. Ook zij stootten door naar de A-finale. Eerder op de dag waren Peters en Sikkens als derde in hun reeks geëindigd, waardoor ze naast een rechtstreeks ticket voor de A-finale grepen. Die race staat donderdag om 14u34 geprogrammeerd.



clock 16:00 16 uur . Ook padelduo Peeters-Azzola wint. Ook Jérôme Peeters en François Azzola hebben zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het padeltoernooi. Peeters en Azzola wonnen in een spannende partij (6-1, 3-6 en 7-5) van de Nederlanders Menno Nolten en Robin Sietsma. De wedstrijd duurde 1 uur en 46 minuten. . Ook padelduo Peeters-Azzola wint Ook Jérôme Peeters en François Azzola hebben zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het padeltoernooi.

clock 12:39 12 uur 39. We hadden een redelijk goed gevoel vandaag. We zijn heel blij dat we rechtstreeks geplaatst zijn voor de finale. Dat betekent dat we vandaag maar een keer moeten varen. Lize Broekx. We hadden een redelijk goed gevoel vandaag. We zijn heel blij dat we rechtstreeks geplaatst zijn voor de finale. Dat betekent dat we vandaag maar een keer moeten varen. Lize Broekx

clock 11:56 11 uur 56. Hermien Peters en Lize Broekx rechtstreeks naar finale. Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich woensdag rechtstreeks geplaatst voor de finale van de K2 500 meter. Het Belgische duo eindigde in de 2e en laatste reeks op de 2e plaats in 1'41"734. Ze moesten op de Kryspinow Waterway alleen een Duits duo voor zich dulden. De top 3 van beide reeksen kwalificeerde zich voor de finale, de nummers 4 tot 7 werden naar de halve finales verwezen. De finale wordt vrijdagnamiddag georganiseerd. Artuur Peters en Bram Sikkens finishten bij de mannen als 3e in hun reeks van de K2 500 meter. Ze klokten af in 1'30"958 achter een Portugees en Duits koppel. De winnaars van de 3 reeksen stootten rechtstreeks door naar de A-finale. Alle andere deelnemers starten woensdagnamiddag (16.46 uur) in de halve finales. . Hermien Peters en Lize Broekx rechtstreeks naar finale Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich woensdag rechtstreeks geplaatst voor de finale van de K2 500 meter.



clock 11:18 11 uur 18. Het wedstrijdbegin verliep wat stroef, maar daarna hebben we ons niveau opgekrikt en hebben we het uiteindelijk nog vlot gehaald. We zijn heel tevreden dat we in de 1/8e finales staan. Maxime Deloyer. Het wedstrijdbegin verliep wat stroef, maar daarna hebben we ons niveau opgekrikt en hebben we het uiteindelijk nog vlot gehaald. We zijn heel tevreden dat we in de 1/8e finales staan. Maxime Deloyer

clock 11:17 11 uur 17. Ook Deloyer en Coene stoten door. Maxime Deloyer en Bram Coene hebben zich woensdag geplaatst voor de 2e ronde van het padeltoernooi. Deloyer en Coene, samen het 7e reekshoofd, rekenden in hun 1e ronde in 2 sets (6-3 en 6-0) af met de Tsjechen Otakar Venos en Antonin Stepanek. De partij duurde 54 minuten. Coene vervangt Clément Geens op de Europese Spelen. Die moest op de valreep afhaken door een buikspierblessure. Jérôme Peeters en François Azzola (het 8e reekshoofd) treffen later op de dag nog de Nederlanders Menno Nolten en Robin Sietsma in hun 1e ronde. . Ook Deloyer en Coene stoten door Maxime Deloyer en Bram Coene hebben zich woensdag geplaatst voor de 2e ronde van het padeltoernooi.



clock 10:40 10 uur 40. De eerste set was een beetje zoeken. Bij 2-1 konden we een belangrijke break pakken en daarna was het momentum aan onze zijde en ging het vrij vlot. We hebben ons niveau opgekrikt. Helena Wyckaert. De eerste set was een beetje zoeken. Bij 2-1 konden we een belangrijke break pakken en daarna was het momentum aan onze zijde en ging het vrij vlot. We hebben ons niveau opgekrikt. Helena Wyckaert

clock 10:39 10 uur 39. Padelvrouwen openen met winst. De eerste Belgen hebben woensdag de spits afgebeten op de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska. Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach hebben zich probleemloos geplaatst voor de 2e ronde van het padeltoernooi. Het Belgische duo, het 5e reekshoofd, haalde het in twee korte sets (6-1 en 6-1) van de Duitse vrouwen Kristina Maria Clement en Corina Scholten. De partij duurde slechts 49 minuten. Later op de dag ontmoeten Dorien Cuypers en Elyne Boeykens nog de Nederlanders Stephanie Weterings en Marcella Koek. Ook de Belgische mannen komen straks nog in actie. . Padelvrouwen openen met winst De eerste Belgen hebben woensdag de spits afgebeten op de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska. Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach hebben zich probleemloos geplaatst voor de 2e ronde van het padeltoernooi.



