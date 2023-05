Jorre Verstraeten grijpt nipt naast WK-brons na thriller tegen Georgiër in golden score

clock 17:48 17 uur 48. Verstraeten grijpt nipt naast brons na thriller in golden score. Na 5 minuten en 29 seconden in de golden score zit het WK van Jorre Verstraeten erop. De Belg zijn tank was leeg na een open kamp tegen Sardalashvili, die in het absolute slot de bovenhand nam. Verstraeten incasseerde zijn 3e bestraffing en zag zo zijn medailledroom op het WK uiteen spatten. . Verstraeten grijpt nipt naast brons na thriller in golden score Na 5 minuten en 29 seconden in de golden score zit het WK van Jorre Verstraeten erop. De Belg zijn tank was leeg na een open kamp tegen Sardalashvili, die in het absolute slot de bovenhand nam. Verstraeten incasseerde zijn 3e bestraffing en zag zo zijn medailledroom op het WK uiteen spatten.

clock 16:19 16 uur 19. Brons wordt geen makkelijke opgave voor Verstraeten. Voor wie denkt dat Jorre Verstraeten straks zomaar met brons wegwandelt in Doha, think again! In zijn laatste kamp op dit WK wacht Giorgi Sardalashvili. Een Georgiër die op plaats 5 op de wereldranking staat. Dat is twee plaatsen hoger dan Verstraeten. Sardalashvili werd in 2021 wereldkampioen bij de jeugd en won in oktober nog de Grand Slam van Abu Dhabi. In maart pakte hij ook nog zilver op de Grand Slam van Tbilisi. Op dit WK verloor hij de kwartfinale van een van de grote kanshebbers op de wereldtitel: de Spanjaard Francisco Garrigos, maar hij knokte zich toch nog knap naar de kamp om het brons; Daar wacht dus Jorre Verstraeten. De twee nemen het voor het eerst tegen elkaar op. Kan Verstraeten hier zijn eerste WK-medaille pakken. Het antwoord krijgt u zo meteen.

clock 15:25 15 uur 25. Pauze voor finaleblok. Zoals bij elk judotoernooi mogen de judoka's even bekomen van het ochtendblok. Het finaleblok met de kampen om het brons en de finales sart om 17.00 u Belgische tijd. Jorre Verstraeten vecht de vierde kamp in dit finaleblok en gaat op zoek naar zijn eerste medaille op een WK judo.

clock 14:40 14 uur 40. Geen finale voor Verstraeten. Jorre Verstraeten moet de duimen leggen tegen de Oezbeek. Onze landgenoot begint nochtans heel agressief en domineert de kamp. Beide judoka's lopen op een bestraffing omdat ze alletwee eerder de greep van de andere afhouden dan er zelf naar op zoek gaan. Baratov probeert Verstraeten in de kraag vast te grijpen, terwijl Jorre gebruik maakt van zijn goede veegtechniek om zijn tegenstander aan het wankelen te brengen. Wanneer het Baratov toch eens lukt om vast te nemen, is het meteen prijs. Met een snelle uchi mata gooit hij Verstraeten. Die draait nog goed weg, maar kan een waza-ari niet voorkomen. Als een bezetene gaat Verstraeten nog op zoek naar een score. De Oezbeek heeft ondertussen ook een tweede bestraffing gekregen en weigert verder deel te nemen aan het gevecht. Een derde shido had hier op zijn plaats geweest, maar het is Verstraeten die de duimen moet leggen en een plaats in de finale aan zijn neus voorbij ziet gaan. Straks kampt hij wel nog om het brons.

clock 14:12 14 uur 12. Halve finale van Verstraeten: Oezbeek Baratov. Jorre Verstraeten vecht zo dadelijk de laatste kamp op mat 2 van dit ochtendblok. In zijn halve finale neemt hij het op tegen Dilshodbek Baratov. Een Oezbeek van 25 die 20e op de wereldranking staat. Zijn palmares is matig met slechts 1 bronzen medaille op de Grand Slam van Antalya in 2022. Een haalbare kaart voor onze landgenoot Jorre Verstraeten?

clock 14:09 14 uur 09. Verstraeten knalt voorbij nummer 3 van de wereld naar de halve finale! Jorre Verstraeten laat het initiatief in de kwartfinale aan de Koreaan. Hij probeert zijn greep wel op te dringen, maar dat staat Lee niet toe, wat het moeilijk maakt om een echte aanval in te zetten. Maar ook de nummer 3 van de wereld lijkt geen oplossingen te vinden in deze kamp. Na vier minuten heeft geen van beide judoka's kunnen scoren dus volgt de golden score. In het rechtstaand gevecht lukt het Verstraeten nog steeds niet om een opening te forceren. Hij probeert met een grondgevecht, maar dat levert niks op. Bij de herstart flitst onze landgenoot plots wel en gooit zjin tegenstander plat op de rug! Ippon en een plaats in de halve finale.

clock 13:48 13 uur 48. Nummer 3 van de wereld wacht Verstraeten op in kwartfinale. Harim Lee, de nummer drie van de wereld, is de volgende tegenstander van Verstraeten. De ranking schritk misschien meer af dan nodig, want hij pakte nog nooit een medaille op een WK en op Grand Slams deed hij nooit beter dan brons; Verstraeten vocht al drie keer tegen Lee en wist daar geen enkele keer als winnaar van de mat te stappen. Tijd voor verandering en een plek in de halve finale?

clock 13:42 13 uur 42. Verstraeten staat in de kwartfinale. Verstreaten is ondertussen opgewarmd. En dat is maar goed ook. Zijn volgende tegenstander is Harim Lee, de Koreaanse nummer 3 van de wereld. All schrikt die ranking misschien meer af dan nodig. De 25-jarige Lee wist nog geen medailles te pakken op een WK bij de senioren, en kon ook niet beter doen dan brons op een Grand Slam. De twee troffen elkaar al drie keer en Verstraeten wist daar voorlopig nog geen enkele keer als winnaar van de mat te stappen. Tijd om die statistieken te keren en een plek in de halve finale te pakken?

clock 12:43 12 uur 43. Verstraeten komt 21-jarige Taiwanees tegen in ronde 3. Veel tijd heeft Verstraeten niet om te bekomen van zijn eerste kamp. In de volgende ronde wacht Chong-You Lin. Een 21-jarige Taiwanees die op dit moment nummer 77 van de wereld is. Resultaten bij de seniors behaalde die nog niet, maar in 2019 werd hij wel wereldkampioen bij de jeugd. Verstraeten en Lin stonden nog nooit tegenover elkaar. Het wordt dus belangrijk om goed bij te pinken te zijn en niet verrast te worden door deze jonge tegenstander.



clock 12:22 12 uur 22. Verstraeten in actie tegen de Fransman.

clock 12:21 12 uur 21. Verstraeten knokt zich naar ronde 3. Jorre Verstraeten heeft zich geplaatst voor de derde ronde van dit WK, maar zijn eerste kamp was zeker geen opwarmertje. De Fransman Luka Mkheidze (WR 10) begint erg actief en agressief aan de wedstrijd. Verstraeten kiest voor een eerder afwachtende tactiek, op zoek naar een goeie grip. Tussen de aanvallen van de Fransman door probeert hij zelf te variëren tussen counters en vegen. Dat levert onze landgenoot al snel een waza-ari op. Halverwege de kamp flitst Mkheidze en maakt zo gelijk. De kamp draait uit op Golden Score, waar Verstraeten na 20 seconden verschroeiend uithaalt met een prachtige overname: ippon! Op naar ronde 3.



Tussen de aanvallen van de Fransman door probeert hij zelf te variëren tussen counters en vegen. Dat levert onze landgenoot al snel een waza-ari op. Halverwege de kamp flitst Mkheidze en maakt zo gelijk. De kamp draait uit op Golden Score, waar Verstraeten na 20 seconden verschroeiend uithaalt met een prachtige overname: ippon! Op naar ronde 3.

clock 12:20 12 uur 20. Verstraeten in actie tegen de Fransman.

clock 11:24 11 uur 24. Italiaanse te sterk voor Salens. Het WK van Salens zit er na een halve minuut al op. Ze krijgt geen kans om zelf iets te proberen. Met een slimme combinatie haalt de Italiaanse uit met harai goshi, een heupworp, en gooit Salens pal op de rug. De Italiaanse krijgt eerst een waza-ari, maar de VAR corrigeert en geeft terecht ippon.

clock 11:02 11 uur 02. Ellen is uitzonderlijk sterk voor haar gewicht, maar mag niet achter de feiten aanlopen. Dirk Van Tichelt

clock 11:01 11 uur 01. Ellen Salens met vertrouwen tegen nummer 12. Ellen Salens is ook vrij in de eerste ronde en neemt het in ronde 2 op tegen Francesca Milani, het nummer 12 op de wereldranglijst. In 2020 won Salens (nummer 47 van de wereld) wel hun enige confrontatie. De Italiaanse pakte vorig jaar 3 keer zilver op een Grand Slam, Salens pakte nog nooit een medaille op een belangrijk internationaal toernooi.