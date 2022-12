Alderweireld kiest voor familietijd in Plopsaland, Hazard geniet van pensioen in New York

clock 15:26

15 uur 26. Alderweireld ravot in Plopsaland. Toby Alderweireld is terug in België na de WK-uitschakeling en geniet van tijd met zijn gezin. Hij trok met zijn vrouw en kroost naar Plopsaland in De Panne. De kinderen maakten kennis met Maya De Bij, de attracties werden uitgeprobeerd en het gezin nam ook een plons in het subtropische zwembad. .